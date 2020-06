Pagelle Juventus-Milan 0-0, bianconeri in finale: Ronaldo sbaglia dal dischetto, espulso Rebic

PAGELLE JUVENTUS MILAN- La Juventus vola in finale di Coppa Italia grazie allo 0-0 del match di ritorno contro i rossoneri e dopo l’1-1 del match d’andata. Partita dominata dai bianconeri nel primo tempo, con un Milan arrembante solamente nella parte finale della gara. Errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo nel primo tempo, e cartellino rosso per Rebic dopo un brutto fallo su Danilo. La Juve vola in finale in attesa dell’altra finalista che arriverà dal match tra Napoli-Inter.

Leggi anche: Coppa Italia| Juve-Milan: Buffon e Dybala dal 1′, Paquetà scansa Leao

Juventus Milan 0-0: Highlights, pagelle e tabellino del match

JUVENTUS (4-3-3): Buffon 6; Danilo 6 (85’ Cuadrado s.v.), De Ligt 6, Bonucci 6, Alex Sandro 6.5; Bentancur 7, Pjanic 5.5 (62’ Khedira 5), Matuidi 6 (62’ Rabiot 5.5); Dybala 5.5, Douglas Costa 6 (62’ Bernardeschi 5.5), Ronaldo 5. Allenatore: Sarri

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 7; Conti 5 (87’ Saelemaekers s.v.), Kjaer 6.5, Romagnoli 6.5, Calabria 6 (87’ Laxalt s.v.); Bennacer 6, Kessié 6 (81’ Krunic s.v.); Calhanoglu 6, Paquetà 5.5 (81’ Colombo s.v.), Bonaventura 6 (51’ Leao 6); Rebic 4. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Orsato di Schio

NOTE: Cristiano Ronaldo (J) ha sbagliato un rigore (palo) al 17′ pt. Espulso Rebic (M) per fallo violento al 18′ pt. Ammoniti: Pjanic, Khedira (J). Recupero: 3′ pt e 4′ st.