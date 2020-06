Pagelle Napoli-Inter 1-1, azzurri in finale: Eriksen illude, Mertens letale

PAGELLE NAPOLI INTER- Termina 1-1 la sfida di ritorno delle semifinale di Coppa Italia tra Napoli-Inter, risultato che qualifica i partenopei alla finale di mercoledì contro la Juventus. Parte bene l’Inter subito in vantaggio con Eriksen direttamente sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ospina colpevole. Poi il pareggio di Mertens, il quale batte Handanovic con un perfetto piazzato. Appuntamento all’Olimpico di Roma per la finale di mercoledì tra Juventus-Napoli.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6, Maksimovic 5,5, Koulibaly 6, Hysaj 6; Elmas 5,5 (65′ Fabian Ruiz 6), Demme 5,5, Zielinski 6 (85′ Allan sv); Politano 6 (65′ Callejon 6), Mertens 6,5 (75′ Milik 5,5), Insigne 6,5 (85′ Younes sv).

INTER (3-4-1-2): Handanovic 5,5; Skriniar 6, De Vrij 5 (88′ Ranocchia sv), Bastoni 5,5; Candreva 6 (73′ Moses 5,5), Barella 5,5, Brozovic 6, Young 5; Eriksen 6,5 (88′ Sensi sv); Lautaro Martinez 5 (72′ Sanchez 6,5), Lukaku 6.

Roma arriviamo! 💪🏽⠀

🔜 @coppaitaliaofficial FINALE! 🙌🏽 Great feeling to be back on the pitch again! ⚽️🤩#AY34 #ForzaNapoliSempre 💙 @sscnapoli pic.twitter.com/ckNE8oRohh

— Amin Younes (@AminYounes11) June 13, 2020