Finale Coppa Italia, Juve-Napoli: le probabili formazioni, Sarri esclude Pjanic?

JUVENTUS NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI- Mancano ormai poche ore alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. Sarri confermerà il solito 4-3-3, con Buffon in porta dal 1′ e in difesa spazio per il ritorno di Cuadrado dal 1′, possibile esclusione di Danilo. Possibili novità a centrocampo, con Khedira pronto a insidiare Pjanic per una maglia da titolare, anche se il bosniaco proverà a lottare fino all’ultimo per convincere Sarri a puntare forte su di lui. Bentancur e Matuidi confermato dal 1′. Poche novità in attacco: Cristiano Ronaldo e Dybala certi del posto, ballottaggio serrato tra Cuadrado e Douglas Costa. Con il colombiano in attacco, Danilo sarà schierato nella posizione di terzino destro.

Poche novità anche per il Napoli di Gattuso. Spazio al 4-3-3. Meret prenderà il posto dello squalificato Ospina. In difesa confermati Koulibaly e Maksmimovic, mentre a centrocampo spazio a Fabian Ruiz dal 1. In attacco Callejon e Insigne affiancheranno Mertens, quest’ultimo reduce dal gol storico contro l’Inter, il quale lo ha consegnato alla storia del Napoli come miglior marcatore di sempre.

Juventus Napoli probabili formazione finale Coppa Italia

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Gattuso.