SORTEGGI EUROPA LEAGUE: Sorteggio completato e spiragli più che positivi per Roma e Inter. Se la Roma dovesse passare gli ottavi di finale incontrerà il Siviglia ai quarti. Se dovesse passare i quarti di finale, affronterà una tra LASK, Manchester United, Copenhagen o Istanbul Basakşehir, coi Red devils chiaramente come primo spauracchio. Se l’Inter dovesse passare gli ottavi di finale, ai quarti incontrerà i Rangers o il Bayer Leverkusen. Se dovesse superare i quarti di finale, invece, incontrerà una tra Wolfsburg, Shakhtar, Eintracht Francoforte o Basilea in semifinale. L’Inter e la Roma potranno eventualmente sfidarsi solo in finale.

Leggi anche: Sorteggi Champions League: sarà Atalanta-PSG. Juve con City o Real Madrid se passa con il Lione. Possibile Napoli-Bayern

Sorteggi Europa League 2019/2020, quarti di finale

Wolfsburg o Shakhtar – Eintracht Francoforte o Basilea

LASK o Manchester United – Copenhagen o Istanbul Basakşehir

Inter o Getafe – Glasgow Rangers o Bayer Leverkusen

Wolves o Olympiacos – Roma o Siviglia