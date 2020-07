ARTHUR BARCELLONA- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Mundo Deportivo”, Arthur avrebbe deciso di restare in Brasile e non fare ritorno a Barcellona per il finale di stagione e soprattutto per la fase finale della Champions League. Una presa di posizione chiara, netta e inequivocabile, ma non è escluso che il club catalano decida di tutelarsi infliggendo una multa al futuro centrocampista della Juventus.

Come sottolinea il quotidiano spagnolo, il centrocampista non ha ricevuto alcuna autorizzazione a restare in Brasile, decidendo personalmente di non prendere parte ai test fisici prima dell’inizio della Champions League.

Arthur Barcellona: ora che succede? Il club catalano pronto a tutelarsi

Come accennato, qualora il centrocampista decidesse di non far ritorno in Spagna, il Barcellona sarebbe pronto a tutelarsi con una multa. Uno strappo ormai insanabile, con Arthur pronto a concentrarsi solamente in vista del prossimo futuro alla Juventus. Sono attese novità nel corso delle prossime ore.