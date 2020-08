Napoli, la lista Champions League: si rivede Llorente, fuori Younes

LISTA CHAMPIONS LEAGUE NAPOLI- Gattuso ha comunicato la lista Champions League del Napoli in vista della parte finale della competizione. Ricordiamo che il club azzurro sarà impegnato nella sfida del Camp Nou contro il Barcellona, match valido per il ritorno degli ottavi di finale. Gattuso rispolvera Llorente, mentre non faranno parte della list Ghoulam, Malcuit e Younes, quest’ultimo ormai ai margini del progetto partenopeo. Queste le indiscrezioni raccolte dai colleghi di “Sportmediaset” in attesa della conferma ufficiale del club azzurro.

Lista Champions Napoli 2019/202

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui

Centrocampisti: Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano