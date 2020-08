Europa League| Siviglia-Roma, probabili formazioni: Spinazzola e Zaniolo dal 1′

SIVIGLIA ROMA PROBABILI FORMAZIONI- La Roma si prepara alla sfida degli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia. Fonseca si affiderà al solito 3-4-1-2, con Ibanez confermato al centro della difesa. A centrocampo spazio per Diawara e Cristante. Sugli esterni spazio per Spinazzola a sinistra e Bruno Peres a destra, mentre Zaniolo scenderà in campo dal 1′, complice anche l’infortunio di Lorenzo Pellegrini. Dzeko confermato unica punta.

Siviglia Roma probabili formazioni, ottavi di finale Europa League

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Ocampos, L.De Jong, Munir. ALL.: Lopetegui. A DISP.: Bono, Javi Diaz, Escudero, Sergi Gomez, F.Vazquez, O.Torres, Suso, En-Nesyri, Pablo Perez, Juanlu, Genaro, Mena.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. ALL.: Fonseca. A DISP.: Mirante, Fuzato, Fazio, Santon, Calafiori, Villar, Lo.Pellegrini, Perotti, Ünder, Perez, Kluivert, Kalinic.