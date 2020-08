Pagelle e Highlights Barcellona-Napoli: promossi e bocciati del match (LIVE ore 21:00)

HIGHLIGHTS BARCELLONA NAPOLI- Ci siamo, il Napoli farà visita al Barcellona per cercare di strappare il pass per l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Gattuso si affiderà al solito 4-3-3, con Manolas e Koulibaly confermati al centro della difesa. Demme in campo dal 1′, mentre in attacco spazio per Callejon sulla destra e Mertens finto nove. Scalpita Insigne: l’attaccante azzurro vorrebbe scendere in campo dal 1′. Gattuso scioglierà le ultime riserve nel corso delle prossime ore. Qualora Insigne dovesse partire dalla panchina, al suo posto pronto Elmas.

Occhio anche al Barcellona: Setien vola alla caccia dei quarti di finale affidandosi al super tridente composto da Messi-Suarez-Griezmann. Calcio d’inizio ore 21:00.

Leggi anche: Calciomercato 8 agosto| Jorginho-Juve, tutta la verità. Milan, rinnovo Ibra: ci siamo

Highlights Barcellona Napoli: pagelle e tabellino del match

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso