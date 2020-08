Calciomercato 9 agosto| Juve, il Real piomba su Dybala. Milan, torna Bakayoko

CALCIOMERCATO 9 AGOSTO- Stagione pronta a chiudere i battenti con la fase finale di Europa League e Champions League, poi le squadra avranno modo di concentrarsi totalmente in vista della prossima sessione di mercato, la quale si annuncia decisamente avvincente e ricca di possibili colpi di scena.

Calciomercato Juventus

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni e come riportato da “Sportmediaset“, il Real Madrid sarebbe pronto a tornare con forte decisione su Paulo Dybala. Pronta una maxi offerta da circa 100 milioni per l’attaccante bianconero. Occhio a Isco e Kroos come contropartite tecniche.

Calciomercato Milan

Bakayoko sarebbe ormai pronto a far ritorno al Milan. Il giocatore avrebbe dato il suo ok. Si va verso la fumata bianca.

Calciomercato 9 agosto, Inter: tiene banco il sogno Messi. Cagliari, sarà addio a Joao Pedro

Calciomercato Inter

Il padre di Messi e Messi continuano i loro affari a Milano. Secondo gli ultimi rumors, l’attaccante del Barcelloa avrebbe acquistato casa a Milano. Continua il sogno nerazzurro?

Calciomercato Cagliari

Con il nuovo 4-3-3 di Di Francesco i rossoblù potrebbero valutare la cessione di Joao Pedro. Il brasiliano piace a Fiorentina e Torino.