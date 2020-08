Juventus, le prime parole di Pirlo: “Contento e orgoglioso per questa opportunità”

PIRLO JUVENTUS- Andrea Pirlo, tramite un tweet, ha colto l’occasione per rilasciare le sue prime dichiarazioni da allenatore della Juventus. Il 41enne, ex Milan, è pronto all’inizio della nuova avventura sulla panchina bianconera. Un percorso nuovo, inesplorato, ma ricco di fascino e grande ambizione. Pirlo è carico per l’inizio della sua prima avventura da allenatore sulla prestigiosa panchina bianconera.

Leggi anche: Pagelle e Highlights Barcellona-Napoli 3-1: super Messi, azzurri eliminati

“Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità!” Questo il tweet di Pirlo.

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc.

Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️

.

I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/5zTuLBq3XW

— Andrea Pirlo (@Pirlo_official) August 9, 2020