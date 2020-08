Calciomercato 10 agosto| Milan, rinnovo Ibra: ci siamo. Juve-Tonali, nuovo assalto

CALCIOMERCATO 10 AGOSTO- Stagione pronta a chiudere i battenti con la fase finale di Europa League e Champions League, poi le squadra avranno modo di concentrarsi totalmente in vista della prossima sessione di mercato, la quale si annuncia decisamente avvincente e ricca di possibili colpi di scena.

Calciomercato Milan

Come evidenziato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il Milan e Ibrahimovic sarebbero ormai a un passo dal rinnovo contrattuale per un ulteriore anno. Fumata bianca in arrivo. In casa rossonera potrebbe concretizzarsi anche il ritorno di Bakayoko, pronto a far ritorno a Milano.

Calciomercato Juventus

Con Pirlo nuovo allenatore, i bianconeri potrebbero tornare all’assalto di Tonali, centrocampista del Brescia valutato attualmente 45 milioni di euro. Sul giocatore resta in vantaggio l’Inter, ma Pirlo potrebbe spingere per averlo subito a disposizione nel suo nuovo percorso in bianconero.

Calciomercato Lazio

Nessun campanello d’allarme per Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio resterà a Roma anche in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter

Verso la conferma anche Lautaro Martinez. Difficilmente il Barcellona proverà l’affondo per il Toro nel corso delle prossime settimane. L’inter lo tratterà a Milano almeno per un’altra stagione, salvo clamorose offerte irrinunciabili dell’ultim’ora.

Calciomercato Torino

Come riportato da “Alfredo Pedullà”, il club granata sarebbe ormai ad un passo da Ricardo Rodriguez. Sì totale del giocatore, in arrivo la fumata bianca.