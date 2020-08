Calciomercato 11 agosto| Juve-Morata, atto secondo? Napoli-Demiral, arriva il no!

CALCIOMERCATO 11 AGOSTO- Stagione pronta a chiudere i battenti con la fase finale di Europa League e Champions League, poi le squadra avranno modo di concentrarsi totalmente in vista della prossima sessione di mercato, la quale si annuncia decisamente avvincente e ricca di possibili colpi di scena.

Calciomercato Juventus

Resta viva la pista Milik: Pirlo avrebbe già dato il suo ok all’affondo definitivo. Secondo quanto riportato da “Sportitalia“, la Juventus starebbe valutando attentamente anche la possibilità di riabbracciare Morata. L’attaccante spagnolo è uno degli attaccanti nella lista di Andrea Pirlo.

Calciomercato Napoli

Come riportato da “Sportitalia“, Gattuso avrebbe chiesto Demiral alla società azzurra. Ipotesi decisamente complicata perchè la Juventus difficilmente si priverà del suo centrale difensivo.

Calciomercato 11 agosto: Lazio, Immobile giura fedeltà. Milan, avanza Chiesa

Calciomercato Lazio

Come riportato in un’intervista al “Corriere dello Sport“, Immobile sarebbe pronto a giurare fedeltà alla Lazio. Pronto il rinnovo contrattuale per il proseguimento del matrimonio tra le due parti.

Calciomercato Milan

Avanza in maniera concreta il nome di Chiesa. A confermato è stato l’agente del giocatore: rossoneri in vantaggio. Sul giocatore resta vivo anche l’interesse di Juventus e Inter.

Calciomercato Roma

Si complicano i piani dei giallorossi: secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi di “Bild“, il Lipsia non riscatterà Schick in vista della prossima stagione. L’attaccante, quindi, dovrebbe far ritorno nelle capitale.