HIGHLIGHTS ATALANTA PSG – Appuntamento con la storia per l’Atalanta la quale proverà a rendere amara la serata del PSG con in palio l’accesso alla prossima semifinale di Champions League. Gasperini si affiderà al solito 3-4-2-1. Nessuna novità in difesa, confermato Toloi e Palomino dal 1′. Fuori Pasalic dall’undici titolare, spazio alla sostanza e al temperamento di De Roon e Freuler. Hateboer e Gosens confermati sugli esterni, mentre Malinovskyi e Papu Gomez agiranno alle spalle di Zapata, unica punta.

Nel PSG poche novità: confermato il tridente composto da Sanabria, Icardi e Neymar. Solo panchina per Mbappè, il quale ha rifiutato di sottoporsi a infiltrazioni. Calcio d’inizio ore 21:00. Diretta tv “Sky Sport”. Match visibile anche in streaming grazie alle applicazioni “Sky Go” e “Now Tv”, scaricabili gratuitamente dagli store dei vostri dispositivi mobile.

Leggi anche: Lazio, Immobile allo scoperto: “Voglio legarmi per sempre ai biancocelesti”

Highlights Atalanta PSG, quarti finale Champions League

Video disponibile dalle 21:00…

Tabellino Atalanta PSG, quarti finale Champions League

Live dalle ore 21:00..

Pagelle Atalanta PSG, quarti finale Champions League

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, T. Silva, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Marquinhos, Herrera; Sarabia, Icardi, Neymar.