CALCIOMERCATO SERIE A LIVE- Tutto pronto per l’inizio della sessione di calciomercato, la quale aprirà i battenti ufficialmente il 1 settembre e chiuderà il 1 ottobre. Di seguito tutte le trattative in tempo reale delle 20 squadre di Serie A.

Calciomercato Atalanta LIVE in tempo reale

La Dea proverà a trattenere a Bergamo tutti i suoi big. Esclusa la cessione di Ilicic, da valutare il possibile addio di Zapata. Perin, complice l’infortunio di Gollini, sarà il primo rinforzo della nuova stagione.

Intanto Hateboer esce allo scoperto e saluta la Dea: “All’Atalanta in questi tre anni abbiamo raggiunto dei risultati straordinari, ma credo sia difficile migliorarsi ancora. La carriera di un calciatore è corta, e ho voglia di fare una nuova esperienza: il mio ciclo a Bergamo è finito“.

La Dea ha ufficializzato l’acquisto di Miranchuk, trequartista proveniente dalla Lokomotiv Mosca. Da valutare il futuro di Zapata. Sirene dagli Emirati Arabi per il Papu Gomez.

Calciomercato Benevento LIVE in tempo reale

Dopo Glik proseguono i contatti per Gervinho e Bonaventura. Nelle ultime ore sarebbe spuntato anche un forte interesse per Lapadula.

Calciomercato Bologna LIVE in tempo reale

La compagine rossoblù proverà, in primo luogo, a trattenere tutti i suoi giocatori agli ordini di Mihajlovic. Per Orsolini si valuteranno solamente offerte irrinunciabili. Sarà caccia anche a un nuovo centravanti. E’ fatta per De Silvestri in arrivo dal Torino.

Calciomercato Cagliari LIVE in tempo reale

Piace Florenzi: il terzino della Roma potrebbe vestire rossoblù nel possibile affare Cragno. Il portiere piace anche all’Inter. Ionita al Benevento, verso l’addio anche Ragatzu. Ufficializzato l’arrivo di Marin dall’Ajax. Nelle prossime ore arriverà anche la fumata bianca per Sottil dalla Fiorentina.

Calciomercato Crotone LIVE in tempo reale

Simy punto fermo dell’attaccato calabrese. In difesa sarà caccia a un centrale difensivo carismatico e d’esperienza. Possibile doppio innesto anche a centrocampo.

Calciomercato Fiorentina LIVE in tempo reale

Da valutare il futuro di Vlahovic: il giovane attaccante viola piace particolarmente al Milan. Sfumato Thiago Silva, la Fiorentina tornerà alla caccia per un centrale difensivo.

Calciomercato Genoa LIVE in tempo reale

Addio a Perin, il portiere si accaserà all’Atalanta. Il club rossoblù piomberà su un nuovo estremo difensore. Possibile assalto anche a un nuovo centrale difensivo (dopo l’addio di Romero) e un nuovo numero 9.

Calciomercato Inter LIVE in tempo reale

Definito l’acquisto di Hakimi sarà caccia ad altri 5 acquisti: un nuovo vice Lukaku, due centrocampisti, un esterno e un centrale difensivo. Verso l’addio Skriniar. Lautaro Martinez lascerà Milan solamente in cambio di 80 milioni di euro. Tonali sempre più vicino: affare totale da 35 milioni di euro. A centrocampo Kantè avrebbe superato Vidal nelle gerarchie di Conte.

Contro sorpasso di Vidal: ora il cileno si avvicina ai nerazzurri, i quali torneranno oggi a lavoro in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus LIVE in tempo reale

Ufficiale l’addio di Matuidi ,per lui via alla nuova avventura in MLS, sponda Inter Miami. Verso l’addio anche Higuain e Khedira: possibile rescissione consensuale del contratto. Sul fronte acquisti tiene banco il possibile scambio Dybala-Pogba. Cristiano Ronaldo sarà confermato. Pirlo ha confermato Tudor nelle vesti di vice allenatore. Dopo l’ufficialità di McKennie, tiene banco il testa a testa tra Dzeko e Suarez per il ruolo di nuovo n.9. Nelle ultime ore la Juventus sarebbe tornata alla carica anche per Chiesa.

Colpo di scena nelle ultime ore: la Juventus avrebbe raggiunto un accordo totale con Suarez, il quale dovrà trattare la risoluzione del contratto con il Barcellona prima del passaggio in bianconero.

Fumata bianca vicina per Suarez: l’attaccante svolgerà l’esame di italiano per ottenere il passaporto nelle prossime ore.

Calciomercato Lazio LIVE in tempo reale

E’ fatta per gli acquisti di Muriqi e Fares: l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Beffa David Silva: ufficiale alla Real Sociedad. Dopo Reina, la Lazio ha ufficializzato anche il rinnovo di Ciro Immobile fino al 2025.

Vicino la firma di Muriqi: accordo raggiunto, attesa l’ufficialità nel corso delle prossime ore. Segnali positivi anche per quel che riguarda il rinnovo di Acerbi.

Calciomercato Milan LIVE in tempo reale

Dopo l’ufficialità del rinnovo di Ibrahimovic, il Milan punterà il dito su un nuovo terzino destro. Nelle ultime ore sarebbe stato raggiunto un accordo totale con il Brescia per il passaggio di Tonali in rossonero. Attesa solamente l’ufficialità dopo le visite mediche in programma oggi 9 settembre.

Calciomercato Napoli LIVE in tempo reale

Veretout e Under assolute priorità dopo l’ufficialità di Osimhen. Entrambi i giocatori piacciono particolarmente a Gattuso. Allan andrà all’Everton: affare da 25 milioni di euro. Partenopei forti anche su Nandez del Cagliari: offerto Ounas come contropartita tecnica. Oggi 10 dicembre, il Napoli ha comunicato ufficialmente la positività del suo presidente De Laurentiis: sono attese novità nel corso delle prossime ore, giorni.

Calciomercato Parma LIVE in tempo reale

Gervinho verso l’addio: l’attaccante ivoriano piace al Benevento, possibile affondo nei prossimi giorni. Dopo l’addio di D’Aversa, Liverani punterà sul 4-3-3.

Calciomercato Roma LIVE in tempo reale

Quasi certi gli addii di Veretout e Under. Da valutare anche il futuro di Dzeko, il quale piace particolarmente a Inter e Juventus. In entrata caccia a un nuovo centravanti e un difensore centrale: Rugani e Izzo le prime scelte. Addio confermato per Kolarov e Karsdorp: il primo andrà all’Inter per 1,5 milioni di euro, il secondo potrebbe vestire la maglia del Genoa.

L’infortunio di Zaniolo potrebbe spingere la Roma a un nuovo affondo sul mercato per la caccia a un esterno destro. Prende quota la conferma di Under.

Calciomercato Sampdoria LIVE in tempo reale

Ramirez verso l’addio: il giocatore piace parecchio al Bologna. Per lui si tratterebbe di un clamoroso ritorno.

Calciomercato Sassuolo LIVE in tempo reale

Confermati Caputo e Berdardi. Da valutare il futuro di Boga e Locatelli, entrambi sacrificabili dinanzi a un’offerta cash irrinunciabile.

Calciomercato Torino LIVE in tempo reale

Spesa pazza dal Milan: assalto allo svincolato Bonaventura, poi possibile piede sull’acceleratore anche per Krunic e Ricardo Rodriguez, quest’ultimo già ufficializzato. Fatta anche per Vojvoda, ufficiale: sarà lui il nuovo terzino destro. Dopo l’ufficialità di Linetty, il Torino saluta De Silvestri, il quale vestirà la maglia del Bologna.

Calciomercato Udinese LIVE in tempo reale

Fofana saluta i bianconeri: per lui si aprono le porte de Lens. De Paul piace alla Juve e all’Inter, ma serviranno circa 35 milioni di euro per convincere il club friulano a dire sì.

Calciomercato Verona LIVE in tempo reale

Borini potrebbe lasciare i gialloblù già in vista delle prossime settimane. Pessina potrebbe far ritorno dopo una super stagione. Sul fronte acquisti, dopo l’addio a Pazzini, caccia a un nuovo numero 9 per completare l’orgonico offensivo insieme a Di Carmine. Ufficializzato Tameze a centrocampo.