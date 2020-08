CALCIOMERCATO SERIE A LIVE- Tutto pronto per l’inizio della sessione di calciomercato, la quale aprirà i battenti ufficialmente il 1 settembre e chiuderà il 1 ottobre. Di seguito tutte le trattative in tempo reale delle 20 squadre di Serie A.

Calciomercato Atalanta LIVE in tempo reale

La Dea proverà a trattenere a Bergamo tutti i suoi big. Esclusa la cessione di Ilicic, da valutare il possibile addio di Zapata. Perin, complice l’infortunio di Gollini, sarà il primo rinforzo della nuova stagione.

Calciomercato Benevento LIVE in tempo reale

Dopo Glik proseguono i contatti per Gervinho e Bonaventura. Nelle ultime ore sarebbe spuntato anche un forte interesse per Lapadula.

Calciomercato Bologna LIVE in tempo reale

La compagine rossoblù proverà, in primo luogo, a trattenere tutti i suoi giocatori agli ordini di Mihajlovic. Per Orsolini si valuteranno solamente offerte irrinunciabili. Sarà caccia anche a un nuovo centravanti.

Calciomercato Cagliari LIVE in tempo reale

Piace Florenzi: il terzino della Roma potrebbe vestire rossoblù nel possibile affare Cragno. Il portiere piace anche all’Inter.

Calciomercato Crotone LIVE in tempo reale

Simy punto fermo dell’attaccato calabrese. In difesa sarà caccia a un centrale difensivo carismatico e d’esperienza. Possibile doppio innesto anche a centrocampo.

Calciomercato Fiorentina LIVE in tempo reale

Da valutare il futuro di Vlahovic: il giovane attaccante viola piace particolarmente al Milan. Continuano i contatti per Thiago Silva il quale si svincolerà al termine della stagione in corso.

Calciomercato Genoa LIVE in tempo reale

Addio a Perin, il portiere si accaserà all’Atalanta. Il club rossoblù piomberà su un nuovo estremo difensore. Possibile assalto anche a un nuovo centrale difensivo (dopo l’addio di Romero) e un nuovo numero 9.

Calciomercato Inter LIVE in tempo reale

Definito l’acquisto di Hakimi sarà caccia ad altri 5 acquisti: un nuovo vice Lukaku, due centrocampisti, un esterno e un centrale difensivo. Verso l’addio Skriniare. Lautaro Martinez lascerà Milan solamente in cambio di 80 milioni di euro. Tonali sempre più vicino: affare totale da 35 milioni di euro.

Calciomercato Juventus LIVE in tempo reale

Ufficiale l’addio di Matuidi ,per lui via alla nuova avventura in MLS, sponda Inter Miami. Verso l’addio anche Higuain e Khedira: possibile rescissione consensuale del contratto. Sul fronte acquisti tiene banco il possibile scambio Dybala-Pogba. Cristiano Ronaldo sarà confermato.

Calciomercato Lazio LIVE in tempo reale

E’ fatta per gli acquisti di Muriqi e Farese: l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Proseguono i contatti per David Silva.

Calciomercato Milan LIVE in tempo reale

Priorità al rinnovo di Ibrahimovic: accordo ormai a un passo. Conti e Calabria viaggiano verso la conferma. Possibile assalto a un nuovo attaccante.

Calciomercato Napoli LIVE in tempo reale

Veretout e Under assolute priorità dopo l’ufficialità di Osimhen. Entrambi i giocatori piacciono particolarmente a Gattuso.

Calciomercato Parma LIVE in tempo reale

Gervinho verso l’addio: l’attaccante ivoriano piace al Benevento, possibile affondo nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma LIVE in tempo reale

Quasi certi gli addii di Veretout e Under. Da valutare anche il futuro di Dzeko, il quale piace particolarmente a Inter e Juventus. In entrata caccia a un nuovo centravanti e un difensore centrale: Rugani e Izzo le prime scelte.

Calciomercato Sampdoria LIVE in tempo reale

Ramirez verso l’addio: il giocatore piace parecchio al Bologna. Per lui si tratterebbe di un clamoroso ritorno.

Calciomercato Sassuolo LIVE in tempo reale

Confermati Caputo e Berdardi. Da valutare il futuro di Boga e Locatelli, entrambi sacrificabili dinanzi a un’offerta cash irrinunciabile.

Calciomercato Torino LIVE in tempo reale

Spesa pazza dal Milan: assalto allo svincolato Bonaventura, poi possibile piede sull’acceleratore anche per Krunic e Ricardo Rodriguez, quest’ultimo ormai a un passo da vestire la maglia granata.

Calciomercato Udinese LIVE in tempo reale

Fofana saluta i bianconeri: per lui si aprono le porte de Lens. De Paul piace alla Juve e all’Inter, ma serviranno circa 35 milioni di euro per convincere il club friulano a dire sì.

Calciomercato Verona LIVE in tempo reale

Borini potrebbe lasciare i gialloblù già in vista delle prossime settimane. Pessina piace al Milan, ma partirà solamente in caso di offerta importante. Sul fronte acquisti, dopo l’addio a Pazzini, caccia a un nuovo numero 9 per completare l’orgonico offensivo insieme a Di Carmine.