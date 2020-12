Milan, Pochettino nel mirino della società: è lui la prima scelta

MILAN POCHETTINO – Nel caso in cui non dovesse confermare Gattuso, il Milan è alla ricerca di un nome per la panchina. Pochettino è in cima alla lista di Leonardo per il post Gattuso. Le possibilità che il tecnico calabrese venga confermato sulla panchina rossonera sono sempre meno, e la dirigenza meneghina si sta guardando intorno monitorando diversi profili. Sebbene piacciano molto anche Maurizio Sarri e Arsene Wenger, il preferito di Leonardo è proprio Pochettino. L’allenatore spagnolo, attualmente alla guida del Tottenham, potrebbe lasciare Londra a fine stagione e il Milan è pronto ad offrirgli la propria panchina. Stando a quel che riferisce il Mirror, la società rossonera, pur di convincere Pochettino, sarebbe disposta ad investire la bellezza di trecento milioni di euro sul mercato. Insomma, una campagna acquisti faraonica è la carta che il Milan vuole giocarsi per portare lo spagnolo all’ombra della Madonnina.

Milan, Pochettino il sogno di Leonardo

E’ l’Ad Ivan Gazidis il primissimo sponsor dell’attuale allenatore del Tottenham. 300 milioni di sterline: secondo il Daily Mirror, sarebbe questo il budget che la società rossonera sarebbe pronta a stanziare per aprire un nuovo grande ciclo alla fine del campionato. Un mega piano per convincere Pochettino e far capire la serietà del progetto statunitense, ma anche per sbaragliare la concorrenza europea considerando i precedenti sondaggi di Real Madrid e Manchester United.

