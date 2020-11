PAGELLE 6 GIORNATA- Tutto pronto per il 6° turo di campionato. Si partirà con la sfida tra Crotone-Atalanta, match in programma sabato alle ore 15:00. Particolare attenzione anche alle sfide tra Inter-Parma e Spezia-Juventus. Domenica sera sarà la volta del derby di Genova tra Sampdoria-Genoa, chiuderà la 6^ giornata il match tra Verona-Benevento in programma lunedì sera alle 20.45.

Pagelle 6^ giornata Serie A 2020/2021: voti e Highlights

Pagelle Crotone-Atalanta 1-2

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Magallan 6, Marrone 5.5, Luperto 5; Pedro Pereira 6 (33’ st Rispoli 6), Zanellato 6 (33’ st Siligardi 5.5), Vulic 6, Benali 5, Reca 5.5; Messias 5, Simy 6. Allenatore: Stroppa 6.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 6, Romero 6 (28’ st Palomino 6), Djimsiti 6.5; Hateboer 6 (23’ st Sutalo 6.5), Freuler 7, Pasalic 6, Mojica 5.5; Malinovskyi 6.5 (44’ st Pessina sv), Gomez 6.5 (1’ st Ilicic 6.5); Muriel 7.5 (1’ st Zapata 6). Allenatore: Gasperini 6.5.

Pagelle Inter-Parma 2-2

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; de Vrij 5, Ranocchia 5.5, Kolarov 6; Hakimi 6 (77′ Young 5.5), Gagliardini 5.5 (58′ Brozovic 7), Barella 6.5 (77′ Nainggolan 5.5), Darmian 5.5 (68′ Pinamonti 6); Eriksen 5 (58′ Vidal 5.5); Perisic 6, Lautaro 5.

PARMA (4-3-3): Sepe 6.5; Iacoponi 6.5, Pezzella 7, Balogh 5.5, Gagliolo 6; Grassi 5.5 (85′ Brugman ng), Cornelius 5.5 (45′ Inglese 6.5), Kurtic 5.5 (73′ Sohm 6); Hernani 6.5; Gervinho 7.5 (73′ Cyprien 6), Kucka 6

Pagelle Bologna-Cagliari 3-2

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 6, Danilo 6,5, Tomiyasu 5,5, Hickey 5; Schouten 6, Svanberg 6 (82′ Dominguez SV); Orsolini 6, Soriano 7, Barrow 7,5 (89′ Vignato SV); Palacio 6,5 (82′ Denswil SV).

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno 6,5; Zappa 6,5 (70′ Faragò 6,5), Walukiewicz 5,5, Godin 6, Lykogiannis 6; Marin 5,5 (86′ Cerri SV), Rog 5,5; Nandez 6,5, Joao Pedro 7, Sottil 6 (63′ Ounas 6,5); Simeone 6,5 (70′ Pavoletti 6).

Pagelle Udinese-Milan 1-2

UDINESE (4-3-3): Musso 6; Stryger Larsen 6 (82′ Bonifazi sv), De Maio 6, Becão 6,5, Samir 6,5; de Paul 6, Arslan 6 (63′ Makengo 6), Pereyra 6 (82′ Forestieri 5,5); Pussetto 6,5, Okaka 6 (70′ Lasagna 5,5), Deulofeu 5 (70′ Ouwejan 6).

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6,5; Calabria 6,5 (71′ Dalot), Kjær 6,5, Romagnoli 6,5, Theo Hernández 6,5; Bennacer 6 (57′ Tonali 6,5), Kessié 6,5; Saelemaekers 6 (57′ Brahim Diaz 6,5), Çalhanoğlu 6 (88′ Krunic sv), R. Leão 6 (71′ Rebic 6); Ibrahimović 7.

Pagelle Spezia-Juventus 1-4

SPEZIA (4-3-3): Provedel 6; Ferrer 6, Terzi 5,5 (88′ Ismajli SV), Chabot 6 (73′ Dell’Orco 6), S. Bastoni 6; Bartolomei 6,5, Ricci 5,5, Pobega 7 (73′ Estevez 5,5); Verde 5 (46′ Agudelo 6), Nzola 5, Farias 5,5 (73′ Gyasi 5,5).

JUVENTUS (3-5-2): Buffon 6,5; Demiral 6, Bonucci 6 (77′ Frabotta SV), Danilo 7; Cuadrado 6,5, McKennie 7 (61′ Ramsey 5,5), Bentancur 5 (61′ Rabiot 7), Arthur 6,5, Chiesa 6; Dybala 5 (56′ Cristiano Ronaldo 7,5), Morata 7,5 (77′ Kulusevski SV).

Pagelle Torino-Lazio 3-4

TORINO (4-3-1-2): Sirigu 5; Vojvoda 6 (69′ Singo 5.5), Bremer 6.5, Lyanco 5.5, Rodriguez 6; Meité 5.5 Rincon 6, Ansaldi 5; Lukic 6.5; Verdi 5.5 (69′ N’Koulou 5), Belotti 7 (76′ Bonazzoli ng).

LAZIO (3-5-2): Reina 6; Ramos 6, Hoedt 5, Acerbi 6; Patric 5.5, Sergej 7, Parolo 5.5 (45′ Akpa Akpro 6), Pereira 6 (45′ Lucas Leiva 6), Fares 6 (80′ Cataldi ng); Correa 5.5 (72′ Caicedo 7), Muriqi 5 (57′ Immobile 7).

Pagelle Napoli-Sassuolo 0-2

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 5, Manolas 6, Koulibaly 6,5, Hysaj 5,5 (70′ Mario Rui 5,5); Fabian Ruiz 5, Bakayoko 6; Politano 6 (77′ Zielinski s.v.), Mertens 5,5 (70′ Elmas 5,5), Lozano 6 (64′ Petagna 5,5); Osimhen 6.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli 8; Ayhan 6,5, Chiriches 6,5 (87′ Marlon), Ferrari 6, Rogerio 6; Lopez 7, Locatelli 6,5; Muldur 6 (80′ Kyriakopoulos s.v.), Traore 6,5 (69′ Defrel 6), Boga 6 (80′ Obiang s.v.); Raspadori 7 (87′ Bourabia s.v.).

Pagelle Roma-Fiorentina 2-0

ROMA (3-4-2-1): Mirante 6; Mancini 6,5, Smalling 7, Ibanez 6; Karsdorp 6,5 (dal 72′ Bruno Peres sv), Veretout 6 (dall’89 Kumbulla sv), Pellegrini 6,5 (dal 79′ Cristante sv), Spinazzola 7; Pedro 7 (dal 72′ Carles Perez sv), Mkhitaryan 7; Dzeko 6,5. Allenatore: Paulo Fonseca 6,5.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 7; Martinez Quarta 4,5, Milenkovic 5, Caceres 5; Lirola 6, Amrabat 5 (dall’82’ Duncan sv), Bonaventura 5,5 (dal 57′ Vlahovic 5), Castrovilli 6 (dal 46′ Pulgar 5,5), Biraghi 5; Ribery 6 (dall’82’ Cutrone sv), Callejon 5,5 (dal 67′ Kouamé 6). Allenatore: Giuseppe Iachini 5.

Pagelle Sampdoria-Genoa 1-1

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 5, Tonelli 6, Yoshida 6, Augello 6.5; Jankto 7.5 (dal 83′ Leris 5.5), Thorsby 6.5, Ekdal 6 (dal 64′ Silva 6), Damsgaard 7 (dal 72′ Candreva 6); Ramirez 5.5 (dal 64′ Verre 6), Quagliarella 6 (dal 64′ Keita 6). Allenatore: Ranieri 6.

GENOA (4-3-2-1): Perin 6; Biraschi 6, Goldaniga 6, Zapata 6, Criscito 6 (dal 76′ Pellegrini 5.5); Lerager 6 (dal 86′ Melegoni sv), Badelj 6 (dal 72′ Behrami 6), Rovella 6.5; Pandev 6, Zajc 6 (dal 86′ Radovanovic sv); Scamacca 7.5 (dal 72′ Pjaca 6). Allenatore: Maran 6.

Pagelle Verona-Benevento 3-1

VERONA: Silvestri 7; Ceccherini 6 (90’+2 Gunter s.v.), Lovato 6 (46′ Dawidowicz 6), Empereur 6 (46′ Magnani 6); Lazovic 6,5, Tameze 6, Ilic 6,5, Dimarco 7; Baràk 8 (90’+2 Colley s.v.), Zaccagni 7,5; Kalinic 6,5 (86′ Di Carmine s.v.).

BENEVENTO: Montipò 5,5; Letizia 5,5, Glik 5,5, Caldirola 5 (46′ Tuia 5,5), Foulon 5; Dabo 6, Schiattarella 6 (74′ Tello s.v.), Ionita 6; Insigne 5,5 (70′ Improta 6); Lapadula 6,5 (74′ Moncini s.v.), Caprari 5.