18 NOVEMBRE- De Ligt viaggia verso il pronto ritorno in campo. Salvo clamorosi colpi di scena, il difensore olandese scenderà in campo da titolare in vista della sfida di campionato contro il Cagliari. Al suo fianco spazio per Danilo e Demiral. Da valutare le condizioni di Chiesa, Rabiot e Dybala.

17 NOVEMBRE– Brutte notizie per Andrea Pirlo il quale dovrà fare a meno di Rabiot in vista della prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Problema muscolare per il centrocampista francese e bandiera bianca per la prossima giornata di campionato.

Da valutare anche Dybala, ancora alle prese con la caccia alla migliore condizione fisica. Confermato lo stop di Bonucci per 20 giorni, così come Chiellini, out un mese.

16 NOVEMBRE– Brutte notizie per Andrea Pirlo il quale dovrà fare a meno di Bonucci per circa 20 giorni. Fuori anche Chiellini per un mese. Pronto il ritorno di De Ligt, il quale andrà a formare la coppia di difesa con Demiral e Danilo.

Sulla strada del recupero anche Dybala e Alex Sandro, pronti a far ritorno in campo.

14 NOVEMBRE– Punto interrogativo sulle condizioni di Dybala. La Joya potrebbe tornare a disposizione in vista della sfida contro il Cagliari, ma non è escluso che il numero 10 possa alzare bandiera bianca. Da valutare anche Chiesa, alle prese con qualche acciacco muscolare.

13 NOVEMBRE– Punto interrogativo sul ritorno in campo di Ramsey e Chiellini, i quali potrebbero saltare il prossimo turno di campionato contro il Cagliari. Buone notizie, invece, per quel che riguarda De Ligt e Alex Sandro, ormai pronti a far ritorno in campo già dalla prossima settimana. Da valutare Dybala.

12 NOVEMBRE- Nuovo record per Cristiano Ronaldo, il quale raggiunge Puskas al 4à posto dei marcatori di tutti i tempi. Gol messo a segno nella vittoria per 7-0 da parte del Portogallo nei confronti dell’Andorra.

Buone notizie anche dall’infermeria: De Ligt tornerà a completa disposizione già dalla prossima sfida di campionato contro il Cagliari.

11 NOVEMBRE: Zamparini, intervistato sulle pagine di Tuttosport, ha colto l’occasione per dire la sua su Dybala e sul suo futuro alla Juventus: “Paulo, lascia la Juventus e vai al Real Madrid. Magari già a gennaio. Sarebbe un affare per tutti. Per lui e anche per la Juventus, che se non sbaglio già due estati fa aveva provato a venderlo. Paulo è un fuoriclasse e non un vice. Alla Juventus c’è Cristiano Ronaldo, un vero fenomeno, e Dybala deve andare a fare il Ronaldo in un’altra big. Via a zero? Gli argentini, tutti, sui contratti non fanno sconti”.

10 NOVEMBRE: dopo la prestazione decisamente opaca contro la Lazio, Dybala potrebbe rappresentare un piccolo caso in casa bianconera. Quale sarà il suo ruolo? Considerando l’ottimo stato di forma di Morata, la Joya dovrà cercare di scalare posizioni per convincere Pirlo a puntare su di lui.

Infortunio Dybala: come accennato nelle scorse, l’attaccante argentino non risponderà alla convocazione della Nazionale per un problema urogenitale.

9 NOVEMBRE: un’occasione gettata al vento e solo un punto conquistato nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio. La Juventus sciupa un’occasione d’oro gettando al vento i tre punti a 5 secondi dalla fine. Bianconeri decisamente più brillanti nella manovra, ma manca ancora cattiveria agonistica. Preoccupano le condizioni della caviglia di Ronaldo, leggero infortunio che verrà valutato nelle prossime ore.

Esiste un caso Dybala? L’argentino, fuori dall’11 titolare anche nella sfida di ieri, e attualmente fermo ai box per problemi urogenitali, ha toppato totalmente l’ingresso in campo contro la Lazio. Pirlo dovrà cercare di recuperarlo soprattutto mentalemente.

6 NOVEMBRE: mancano due giorni alla super sfida di campionato contro la Lazio. Pirlo dovrebbe affidarsi alla coppia Morata-Ronaldo con Dybala in panchina. Possibile chance dal 1′ per Kulusevski, il quale prenderà il posto di Ramsey, infortunato.

5 NOVEMBRE– Straordinario Morata, 6 gol in 5 partite e impatto devastante nel secondo matrimonio con la Juventus. Bene anche Dybala, al primo gol stagionale dopo diversi problemi fisici. Juventus più solida e ben organizzata, anche se il 4-1 finale è figlio di diversi errori degli avversari.

Piccolo allarme per Ramsey: il centrocampista gallese ha accusato nuovamente problemi muscolari alla coscia destra. De Ligt e Alex Sandro ritorneranno dopo la sosta.

4 NOVEMBRE: Ferencvaros-Juventus, le probabili formazioni:

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Laidouini, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Kukusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.

Il tabellino del match:

FERENCVAROS (4-5-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka (24′ st Heister); Zubkov (35′ st Uzuni), Siger, Kharatin, Somalia, Nguen (30′ st Mak); Isael (29′ st Boli). A disposizione: Szecsi, Ori, Frimpong, Kovacevic, Baturina. Allenatore: Rebrov

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado (32′ st Frabotta), Arthur (1′ st Bentancur), Rabiot, Chiesa (31′ st Bernardeschi); Ramsey (8′ st McKennie); Morata (22′ st Dybala), Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Portanova, Kulusevski, Riccio. Allenatore: Pirlo

ARBITRO: Grinfeld (Israele)

MARCATORI: 7′ pt e 15′ st Morata (J), 28′ st Dybala (J), 36′ st aut. Dvali (F), 45′ st Boli (F)

NOTE: Ammoniti: Botka (F); (J). Recupero: 1′ e 3′

3 NOVEMBRE: Andrea Pirlo si prepara alla sfida di domani sera in Champions League. Cristiano Ronaldo, salvo clamorosi colpi di scena, partirà titolare con Morata al suo fianco. Dybala potrebbe agire in posizione di trequartista con Kulusevski ancora escluso dal 1′. In difesa spazio per la coppia centrale composta da Danilo-Bonucci, con Demiral squalificato.

2 NOVEMBRE: la Juventus riabbraccia Cristiano Ronaldo autore di una doppietta nella recente sfida contro lo Spezia. Quale ruolo per Dybala qualora Pirlo dovesse confermare il portoghese in coppia con Morata? La Joya potrebbe scalare in posizione di trequartista.

De Ligt: il difensore olandese potrebbe far ritorno in campo tra una settimana.

Chiellini: il capitano potrebbe essere arruolato già nella sfida di Champions League.