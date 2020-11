Milan, contatti col Real per confermare Brahim Diaz: i retroscena SNW

Il Milan vuole strappare al Real Madrid la conferma di Brahim Diaz, autore di un ottimo avvio di stagione: le ultime sul talento spagnolo

Dieci presenze, appena 547 minuti giocati, tre gol e un assist: i numeri di Brahim Diaz hanno già convinto il Milan delle sue enormi qualità. Il malagueño promette benissimo, e nonostante i 21 anni e l’impatto con una nuova realtà, non ha affatto faticato ad adattarsi, confermando che ciò che arriva dal Real Madrid, difficilmente delude.

Il problema, per i rossoneri, è che anche a Concha Espina ne sono estremamente consapevoli. E per questo, durante le trattative della scorsa estate, le insistenze di Paolo Maldini non hanno sortito effetto: Florentino Perez non ha voluto sentire ragioni e il diritto di riscatto è rimasto fuori dagli accordi.

Calciomercato Milan, Brahim fino al 2022: le ultime SNW

Brahim ha scelto Milano in prestito secco coraggiosamente, visto che aveva la possibilità di indossare maglie meno “pesanti” e più vicine a casa sua, in Spagna. Un coraggio che i merengues hanno apprezzato e che rappresenta ulteriore prova sul suo brillante futuro. Ma il Milan, che sta imparando a conoscerlo ed apprezzarlo, tenterà nei prossimi mesi un nuovo assalto per strappare un nuovo accordo con il Madrid.

Durante la trattativa, le parti si erano promesse di risentirsi a stagione in corso: secondo quanto raccolto da SerieAnews.com, i meneghini proporranno di prolungare il prestito per un’ulteriore stagione, inserendo stavolta un diritto di riscatto, ma aprendo a una clausola di recompra che lascerebbe ai madrileni la possibilità di rimettere le mani su un calciatore nel quale credono molto. Per ora, in Spagna nicchiano: Zidane adora Brahim e lo rivorrebbe a disposizione già a giugno. Ma l’apertura al dialogo e a trattare, c’è. Toccherà a Maldini riuscire a ripetere il capolavoro conseguito con Theo Hernandez.

