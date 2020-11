ROMA NEWS- Tutte le notizie sui giallorossi aggiornate in tempo reale giorno dopo giorno. Indiscrezioni, news e approfondimenti in vista del triplo impegno stagionale con campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Roma, News e ultimissime in tempo reale LIVE

18 NOVEMBRE– Brutte notizie per Fonseca, il quale dovrà fare a meno di Dzeko in vista della prossima sfida di campionato contro il Parma. L’attaccante bosniaco è risultato ancora positivo all’ultimo tampone, la sua presenza contro gli emiliani resta ancora in forte dubbio, si va verso il nuovo forfait.

17 NOVEMBRE– Sono attese novità sui prossimi tamponi di Dzeko, Pellegrini, Santon e Kumbulla, timide speranze per riaverli a disposizione in vista della prossima sfida di campionato contro il Parma. Da valutare anche il potenziale ballottaggio tra Mirante e Pau Lopez, chi la spunterà?

16 NOVEMBRE– Punto interrogativo sul recupero di Dzeko e degli altri positivi in casa Roma. Situazione da monitorare con calma in vista della prossima sfida di campionato contro il Parma.

14 NOVEMBRE– Da valutare le condizioni dei positivi in vista della sfida ci campionato contro il Parma, match valido per l’8^ giornata di campionato. Dzeko, Pellegrini, Santon, Fazio e Kumbulla saranno valutati nei prossimi giorni in attesa del definitivo tampone negativo.

13 NOVEMBRE- Un inizio di stagione decisamente esaltante per Mirante, ma attenzione al recupero di Pau Lopez, brillante in Europa League e pronto a contendere una maglia da titolare all’ex portiere del Bologna. Fonseca avrà modo di valutare attentamente su chi puntare in vista della ripresa del campionato.

12 NOVEMBRE: non solo Dzeko, Fazio, Santon e Pellegrini, nelle ultime ore anche Kumbulla è risultato positivo al Covid-19. Tempi di recupero da valutare. Buone notizie per Spinazzola: il terzino sinistro giallorosso non ha riportato lesioni muscolare e potrebbe tornare a disposizione già dalla prossima sfida contro il Parma.

11 NOVEMBRE: dopo Dzeko, la Roma dovrà fare i conti con le positività di Lorenzo Pellegrini, Fazio e Santon. I tre giocatori eseguiranno la quarantena come da protocollo. Buone notizie per Diawara e Calafiori, nuovamente negatività al COVID-19 dopo le recenti positività.

9 NOVEMBRE: Mkhitaryan show e la Roma vola in alto in classifica. Finisce 3-1 in favore dei giallorossi la sfida del Ferraris contro il Genoa. L’ex Arsenal, autore di una tripletta, non ha fatto rimpiangere Dzeko. L’attaccante bosniaco potrebbe tornare a disposizione entro una settimana, tutto dipenderà dalla possibile negatività al tampone.

Stop per Spinazzola: Fonseca si augura di riavere il terzino a disposizione in vista della ripresa del campionato.

6 NOVEMBRE: Roma-Cluj 5-0, il tabellino del match

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez (61′ Smalling), Kumbulla; Bruno Peres, Cristante (73′ Milanese), Veretout (46′ Pedro), Spinazzola (46′ Jesus); Villar, Mkhitaryan (46′ Pellegrini); Borja Mayoral. A disposizione: Boer, Dzeko, Karsdorp, Mirante, Tripi, Zalewski. Allenatore: Fonseca.

CLUJ (4-4-2): Balgradean; Susic (78′ Latovlevici), Manea, Ciobotariu, Camora; Deac (46′ Paun-Alexandru), Hoban, Itu (46′ Pereira), Djokovic; Debeljuh (67′ Carnat), Rondon (91′ Joca). A disposizione: Sandomierski. Allenatore: Petrescu.

ARBITRO: Jug (Slovenia).

MARCATORI: 2′ Mkhitaryan (R), 25′ Ibanez (R), 34′ e 83′ Borja Mayoral (R), 90′ Pedro (R)

NOTE: Ammoniti (R); Hoban (C). Recupero: 0′ – 3′

5 NOVEMBRE: Roma-Cluj, probabili formazioni, ore 18:55

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

CFR Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac.

Il tabellino del match:

Live ore 18:55

4 NOVEMBRE: Roma-Cluj, le probabili formazioni di domani: ULTIMISSIME

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

CFR Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac.

3 NOVEMBRE: ottimo ruolino di marcia per i giallorossi e grande ottimismo in vista del proseguimento della stagione. Pedro sembrerebbe aver trasmesso ai propri compagni la sua carica da leader, mentre il ritorno di Smalling ha consolidato nuovamente la retroguardia. Ora testa alla prossima sfida di Europa League poi spazio al match di campionato contro il Genoa.

2 NOVEMBRE: secco 2-0 ai danni della Fiorentina e Roma in piena corsa Champions League in quella che si annuncia una stagione ricca di colpi di scena. Super Smalling: il centrale difensivo inglese ha ridato solidità e temperamento. Bene anche Pedro: punto fisso offensivo e leader assoluto in campo e all’interno dello spogliatoio.

30 OTTOBRE: buon pareggio contro il Cska Sofia e ottime risposte per Smalling, ormai totalmente reucuperato dall’infortunio e pronto a tornare in campo dal 1′ anche in campionato in vista della sfida contro la Fiorentina.

Male Borja Mayoral: l’ex Real Madrid non ha inciso. La sensazione è che la Roma non possa fare a meno di Dzeko.

29 OTTOBRE: Roma-Cska Sofia, probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibañez, Fazio, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Santon; Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Anton, Mattheij, Mazikou; Youga, Sankharé; Sinclair, Tiago Rodrigues, Henrique; Sowe.

Il tabellino del match:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling (11′ st Juan Jesus), Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola (1′ st Karsdorp); Carles Perez (30′ st Pellegrini), Mkhitaryan (1′ st Pedro); Borja Mayoral (25′ st Dzeko). A disp.: Mirante, Boer, Ibanez, Veretout, Milanese, Zalewski. All.: P. Fonseca.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion (44′ st Turitsov), Antov, Galabov, Mazikou; Tiago Rodrigues (36′ st Geferson), Youga (36′ st Beltrame); Sinclair (20′ st Henrique), Sankharé (44′ st Ahmedov), Yomov; Sowe. A disp.: Evtimov, Zanev, Carey, Smolenski, Donchev, Keita, Mitkov, Kuric, Yordabov. All.: D. Morales.

ARBITRO: Kulbakov (Bielorussia).

NOTE: Ammoniti: Bruno Peres, Karsdorp, Villar (R); Zanev, Busatto (C). Recupero: 2′ pt, 5′ st.

28 OTTOBRE: Roma-CSKA Sofia, probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibañez, Fazio, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Santon; Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Anton, Mattheij, Mazikou; Youga, Sankharé; Sinclair, Tiago Rodrigues, Henrique; Sowe.

27 OTTOBRE: dopo il pareggio di San Siro contro il Milan, 3-3- il finale, la Roma si prepara alla prossima sfida di Europa League e al prossimo match di campionato contro la Fiorentina. Smalling viaggia verso il pronto recupero.

26 OTTOBRE: Pagelle e Highlights 5^giornata: Milan-Roma 3-3, succede di tutto a San Siro!

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

22 OTTOBRE: Young Boys-Roma, probabili formazioni:

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Lustenberger, Sierro, Ngamaleu; Elia Meschack, Nsame. All.: Seoane.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Spinazzola; Cristante, Villar; Perez, Lo. Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral. All.: Fonseca.

Young Boys-Roma 1-2, il tabellino del match:

YOUNG BOYS (3-4-3): von Ballmoos; Bürgi, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Rieder (25′ st Aebischer), Sierro (34′ st Gaudino), Maceiras; Fassnacht (20′ st Elia), Nsame (34′ st Siebatcheu), Moumi Ngamaleu (20′ st Mambimbi). A disposizione: Neuenschwander, Faivre, Camara, Sulejmani, Maier, Lefort, Seydoux. Allenatore: Seoane.

ROMA (3-4-1-2): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Jesus (25′ st Pellegrini); Karsdorp (1′ st Spinazzola), Villar (14′ st Veretout), Cristante, Peres; Perez, Pedro (14′ st Mkhitaryan); Mayoral (14′ st Dzeko). A disposizione: Boer, Mirante, Ibanez, Santon???????. Allenatore: Fonseca.

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spagna)

MARCATORI: 14′ pt Nsame (Y), 24′ st Bruno Peres (R), 28′ st Kumbulla (R).

NOTE: Amoniti: Karsdorp, Fazio, Juan Jesus, Villar, Bruno Peres (R); Zesiger, Mambimbi, Gaudino (Y). Recupero: 4′ st.

21 OTTOBRE: come accennato nella giornata di ieri, Smalling potrebbe tornare a disposizione già in vista della prossima sfida di campionato contro il Milan. Tempi di recupero ancora da valutare. Attese novità sul nuovo tampone per Diawara, risultato positivo al COVID-19 nel corso delle scorse settimane.

20 OTTOBRE: Smalling potrebbe recuperare dall’infortunio e tornare a disposizione di Fonseca già nelle prossime ore. Dzeko potrebbe rinnovare il suo contratto con la Roma già nelle prossime settimane.

19 ottobre: super Pedro, altro gol e prestazione esaltante contro il Benevento. Capitan Dzeko si riprende la Roma, doppietta e ora prove di rinnovo. Smalling viaggia verso il ritorno in campo.

16 ottobre: Fonseca potrebbe valutare la soluzione due punte con alle spalle un trequartista. Confermata la linea a 3 in difesa, come accennato nelle scorse ore, Smalling sarà subito in campo dal 1′ in posizione centrale.

ULTIMISSIME: nell’ultimo allenamento, Smalling ha riportato una leggera distorsione al ginocchio. Il centrale difensivo non sarà a disposizione nella sfida contro il Benevento.

15 ottobre: in vista della sfida contro il Benevento, Fonseca si prepara a lanciare subito dal primo minuto Smalling. Il difensore inglese guiderà la difesa contro la compagine giallorossa. Al suo fianco confermato Ibanez, possibile ballottaggio Kumbulla-Mancini.

14 ottobre: Fonseca valuterà attentamente le strategie in vista della prossima sfida di campionato contro il Benevento. Verso la conferma Mirante, ancora panchina per Pau Lopez. Certa l’assenza di Diawara, il quale, come noto, è risultato positivo. Verso una maglia da titolare anche Smalling.

Francesco Totti rompe il silenzio dopo la morte del padre con un messaggio su instagram. Tanti i messaggi di condoglianze per la bandiera giallorossa:

13 ottobre: come confermato dal diretto interessato, Diawara è risultato positivo al Covid-19. Il centrocampista salterà la prossima sfida di campionato contro il Benevento. Nessun particolare allarme, il giocatore sta bene e sarà sottoposto a nuovo tampone nei prossimi giorni. Contro il Benevento si va verso la conferma del 3-4-2-1 con Smalling in campo dal 1′.

12 ottobre: Fonseca avrà a disposizione una settimana per registrare gli ultimi assetti difensivi e valutare l’undici titolare in vista della sfida contro il Benevento. Confermata la difesa a tre, mentre sugli esterni, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe agire Spinazzola e Santon, quest’ultimo in vantaggio su Bruno Peres e Karsdorp.

11 ottobre: come riportato da “‘calciomercatoweb.it‘ , Wilshere è stato proposto alla Juve, ma i bianconeri non sarebbero interessato. Sullo sfondo anche la Roma: profilo interessante, ma difficilmente i giallorossi sembrerebbero esser pronti ad aprire alla trattativa.

10 ottobre: Fonseca dovrà fare a meno dei Nazionali, ma idee chiare e immediate in vista del proseguimento della stagione. Come accennato nei giorni scorsi, il tecnico giallorosso affiderà la retroguardia capitolina al ritorno di Smalling. Cresce l’attesa anche per Borja Mayoral, il quale reciterà il ruolo di vide Dzeko.

9 ottobre: Fonseca si prepara a riabbracciare tutti i nazionali in vista della 4^ giornata di campionato. Sulla via del recupero Karsdorp, il terzino destro, salvo colpi di scena, potrebbe rappresentare l’esterno di destra titolare della stagione.

8 ottobre:l’arrivo di Smalling potrebbe stravolgere totalmente le gerarchie difensive dei giallorossi. L’ex United dovrebbe occupare la posizione di centrale difensivo, mentre Ibanez agirà sul centro destra. Ballottaggio serrato tra Mancini e Kumbulla per il ruolo di centrale sinistro.