L’infortunio di Sergio Ramos, come annunciato dal club spagnolo sul proprio sito internet, obbligherà il centrale difensivo al forfaiut contro Villareal e Inter

Il Real Madrid, tramite comunicato ufficiale, ha confermato lo stop di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo ha rimediato un problema al tendine del ginocchio destro durante la sfida di Nations League tra Spagna e Germania. Leggero allarme in casa madrilena, con le Merengues costrette a rinunciare al proprio capitano in vista delle prossime sfide contro Villareal e contro l’Inter, prossima avversaria in Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Inter, NEWS e ultimissime 18 novembre: Vidal e Lautaro Martinez in gol con Cile e Argentina

Infortunio Sergio Ramos: l’Inter chiamata alla prova del nove

Il ko di Sergio Ramos potrebbe agevolare i compiti dell’Inter in vista della prossima sfida in Champions League. Nerazzurri chiamati alla prova del nove per cercare di tenere vive le speranze qualificazione. Inter attualmente all’ultimo posto nel girone con due soli punti in classifica.

Conte potrebbe recuperare in maniera totale anche i recenti infortunati, ma servirà una prestazione maiuscola per avere la meglio sugli uomini di Zidane, obbligati alla vittoria dopo una prima fase del girone decisamente altalenante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Lukaku difende Eriksen: “Voglio aiutarlo, può diventare un fuoriclasse”