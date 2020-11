Lukaku e il caso Eriksen: dopo la vittoria del Belgio ai danni della Danimarca, l’attaccante dell’Inter ha parlato del compagno

Dopo la vittoria del Belgio ai danni della Danimarca, Lukaku, intervistato ai microfoni di ‘Kanal 5’, ha colto l’occasione per difendere a spada tratta Eriksen, suo compagno di squadra in maglia nerazzurra. Attestato di stima per il fantasista danese e massima concentrazione in vista della prossima sfida di campionato contro il Torino.

LEGGI ANCHE >>> Da Totti a CR7 passando per Mourinho, vince sempre Diletta Leotta

Inter, caso Eriksen: le dichiarazioni di Lukaku

Lukaku ha così ammesso: “Eriksen? Ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo. Alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo per adattarsi al calcio italiano, io sono stato fortunato ad ambientarmi velocemente. Se impara l’italiano, per lui diventerà tutto più facile. Potrà comunicare meglio e dare un contributo maggiore alla squadra”, le parole del gigante di Anversa”.

Poi testa alla sfida di campionato contro il Torino: “La qualificazione alla final four di Nations League? Per me ora la partita più importante è quella di domenica contro il Torino”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, NEWS e ultimissime 18 novembre: Vidal e Lautaro Martinez in gol con Cile e Argentina