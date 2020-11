Roma, Dzeko ancora positivo: niente Parma. E su Smalling…

Nuovi aggiornamento dall’infermeria giallorossa: Dzeko ancora positivo al Covid-19, salterà ufficialmente la sfida di campionato contro il Parma.

Brutte notizie per Fonseca in vista dell’imminente sfida di campionato contro il Parma, match valido per l’8^ giornata di Serie A. Dzeko è ancora positivo, l’attaccante bosniaco, quindi, salterà la sfida contro la compagine emiliana. Terzo tampone positivo negli ultimi giorni, nonostante la carica virale sia decisamente bassa.

Stop forzato e ancora isolamento domiciliare per l’attaccante bosniaco. Come sottolineato dalle ultime indiscrezioni, qualora l’attaccante della Roma risultasse negativo al tampone di domani, salterà comunque la sfida contro il Parma perchè non ci sarebbe il tempo materiale per abilitare il centravanti all’idoneità sportiva.

Dzeko positivo, ma non solo: da valutare le condizioni di Smalling

Non solo Dzeko, in casa Roma preoccupano anche le condizioni di Smalling, il quale, nei giorni scorsi, ha accusato un’intossicazione alimentare. Situazione da monitorare e punto interrogativo sulla sua presenza da titolare contro il Parma. Trapela ottimismo, ma le riserve verranno sciolte solo nel corso delle prossime ore.

Punto interrogativo anche su Pellegrini, Santon, Fazio e Kumbulla, ancora fermi ai box per positività al Covid-19. Tutti e 4, salvo clamorosi colpi di scena, alzeranno bandiera bianca in vista della sfida contro i ducali.

