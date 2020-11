Ufficializzata la sede della Supercoppa Italiana tra Napoli-Juventus. Si giocherà al Mapei Stadium. Doppia opzione per la data, la quale verrà ufficializzata nelle prossime settimane

La Supercoppa tra Napoli-Juventus si giocherà al Mapei Stadium con data ancora da ufficializzare. 13 0 20 gennaio: queste le due opzioni, la decisione verrà presa nell’immediato. Da una parte il Napoli di Gattuso, fresco di un inizio di stagione decisamente positivo, dall’altra la Juventus di Pirlo, ancora in fase di costruzione e dall’andamento leggermente ballerino.

Amici ed eterni compagni di squadra: Gattuso e Pirlo si ritroveranno di fronte da avversari, in una sfida che assegnerà ufficialmente il primo trofeo stagione. Per Pirlo potrebbe rappresentare il primo trofeo da allenatore, per il tecnico del Napoli, invece, sarebbe il secondo titolo dopo la Coppa Italia della passata stagione.

Supercoppa Napoli-Juventus, in campo a gennaio: chi sarà il favorito?

Grinta, cattiveria agonistica e un 4-2-3-1 che continua a convincere in maniera totale. Il Napoli si presenterà all’appuntamento contro la Juventus con un’identità chiara e ben delineata, con un nuovo assetto tattico che continua a convincere in maniera totale.

Punto interrogativo sulla Juventus, a caccia di conferme e di un assetto tattico che riesca a valorizzare totalmente la qualità e le caratteristiche tecniche dei suoi fuoriclasse. Pirlo avrà modo di perfezionare i suoi meccanismi in un mese e mezzo, poi sarà tempo di Supercoppa!

