Crotone-Lazio a rischio rinvio: è allerta rossa per il maltempo

Dopo la sosta per le Nazionali, la serie A dovrebbe ripartire con Crotone-Lazio alle ore 15 ma al momento la partita è a forte rischio rinvio a causa del maltempo.

La pioggia si è abbattuta su Crotone e provincia, fortissime precipitazioni si sono verificate da questa notte creando tantissimi disagi al punto che la Protezione civile regionale ha parlato di allerta rossa, i corsi d’acqua sono al limite dello straripamento e il Comune ha invitato tutti i cittadini a restare a casa.

Al momento non ci sono feriti ma le previsioni sulle condizioni meteo non sono rassicuranti, anzi dovrebbero esserci dei peggioramenti.

Lo Scida è agibile: il problema è all’esterno dello stadio

Il Crotone ha diramato un comunicato: “Al momento non abbiamo nessuna comunicazione né tantomeno siamo noi a poter decidere sull’eventuale svolgimento o meno del match. Per ora possiamo solo dirvi che alle 15 è in programma la gara e possiamo solo garantire di dare tutte le info necessarie anche a chi non riterrà opportuno recarsi allo Stadio”. Il club calabrese anche sul proprio profilo Twitter ha ribadito che al momento si gioca:

Il campo è in buone condizioni, il delegato di Lega ha verificato il rimbalzo del pallone ma è in corso una riunione operativa in Prefettura perchè il problema è all’esterno dello stadio, le autorità vogliono accertarsi che non ci siano difficoltà insormontabili per eventuali interventi dei mezzi di soccorso e sicurezza.

Stroppa senza Luperto, Inzaghi recupera Immobile ma non ha Milinkovic Savic

“Ho ritrovato Immobile come l’ho lasciato con tanta voglia di giocare. Ha fatto un giorno e mezzo di lavoro con la squadra, è in condizioni discrete”, così ieri in conferenza stampa ha parlato Simone Inzaghi, l’allenatore della Lazio che recupera il suo bomber ma deve rinunciare a Milinkovic Savic e Luiz Felipe, positivi al Covid-19. Se la partita si giocherà, in campo dal primo minuto anche Luis Alberto che sarà multato per le sue dichiarazioni sugli stipendi.

Il Crotone deve rinunciare a Luperto squalificato e punta su due aspetti: le buone prestazioni contro le grandi, in primis nella sfida pareggiata contro la Juventus, e poi l’entusiasmo per il punto strappato in trasferta contro il Torino prima della sosta.

