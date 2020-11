Infortunati Serie A: Bonucci-Chiellini fuori un mese, Milan senza Leao

Ultimissime e aggiornamenti sugli infortunati in Serie A alla viglia dell’8^ giornata di campionato. Juve senza Chiellini e Bonucci, il Milan dovrà fare a meno di Leao.

Piccolo allarme per Andrea Pirlo, il quale dovrà fare a meno di Bonucci e Chiellini in vista delle prossime giornate. Il primo starà fermo ai box per circa 20-25 giorni, mentre il capitano bianconero sarà costretto ad alzare bandiera bianca per circa un mese.

Brutte notizie anche Pioli: problema muscolare per Leao e forfait in vista della super sfida contro il Napoli. I tempi di recupero dell’attaccante portoghese saranno valutati nel corso dei prossimi giorni. Fuori anche Osimhen: l’attaccante nigeriano, come noto, ha riportato una lussazione alla spalla destra. Piccolo alone di mistero sui tempi di recupero, ma il centravanti azzurro salterà sicuramente la sfida contro il Milan.

Infortunati Serie A, le ultimissime alla vigilia dell’8^ giornata

ATALANTA

Fuori Malinovsky, positivo al Covid-19. Procede spedito il recupero di Caldara, il quale tornerà in campo nel 2021.

BENEVENTO

Da valutare i tempi di recupero di Iago Falque, fermo ai box per un problema muscolare. Pippo Inzaghi potrebbe ritrovarlo tra circa 10 giorni.

BOLOGNA

Emergenza offensiva per Mihajlovic: lungo stop per Skov Olsen, mentre non prenderanno parte alla sfida contro la Sampdoria neanche Sansone (Lesione al pettineo), Mbaye, Santander e Poli (frattura del perone).

CAGLIARI

Noie muscolari per Lykogiannis, Ceppitelli e Faragò: salteranno la sfida di sabato sera contro la Juventus.

CROTONE

Fuori Molina, positivo al Covid-19. Benali e Riviere alzeranno bandiera bianca contro la Roma. Problemi alla caviglia per il primo, ko muscolare per il secondo.

FIORENTINA

Buone notizie per Prandelli: infermeria vuota in vista della sfida contro il Benevento.

GENOA

Fuori Criscito (problemi a un gionocchio). Out anche Pjaca e Zappacosta per problemi muscolari. Tempi di recupero da valutare.

INTER

Sensi potrebbe tornare a disposizione contro il Torino. Contro i granata non ci saranno Brozovic, Padelli e Kolarov, positivi al Covid-19. Out anche Pinamonti (problemi alla caviglia)

JUVENTUS

Recuperati Alex Sandro, Chiesa e Dybala. Non ci saranno Bonucci e Chiellini, out per circa un mese, così come Ramsey, alle prese con un fastidio muscolare.

LAZIO

Ko muscolare per Luiz Felipe, tempi di recupero da valutare. Fuori anche Milinkovic-Savic, positivo al Covid-19. Recuperato Immobile.

MILAN

Lesione al bicipite femorale per Leao: l’attaccante rossonero alzerà bandiera bianca contro il Napoli. Possibile stop di diverse settimane.

NAPOLI

Lussazione alla spalla per Osimhen, l’attaccante nigeriano dovrebbe saltare la sfida contro il Milan. Fuori anche Hysaj, positivo al Covid-19. Out Rrahamani, problema a una spalla, e fuori anche Ospina, problema muscolare.

PARMA

Ko Valenti, il giocatore farà ritorno in campo tra le metà e la fine di dicembre.

ROMA

Da valutare le positività al Covid-19 di Dzeko, Pellegrini, Kumbulla e Santon. Salvo colpi di scena, salteranno la sfida contro il Parma. Verso il recupero Smalling.

SAMPDORIA

Lesione al bicipite femorale per Keita Balde: l’ex Lazio potrebbe tornare a disposizione di Ranieri tra circa 10 giorni.

SASSUOLO

Allarme Caputo per De Zerbi: problemi all’adduttore per il centravanti del Sassuolo, quasi certa la sua assenza in vista della sfida contro il Verona. Out anche Chiriches e Defrel.

SPEZIA

Frattura al dito del piede per Bartolomei, tempi di recupero da valutare. Fuori anche Verde e Galabinov, quest’ultimo potrebbe far ritorno tra circa 10-15 giorni.

TORINO

Fuori Izzo e Baselli, il centrocampista, operato al ginocchio, potrebbe far ritorno in campo a metà dicembre o inizi 2021.

UDINESE

Noie muscolari per Coulibaly e Wallace: salteranno la sfida contro il Genoa.

VERONA

Lesioni muscolari per Lovato, Gunter, Faraoni e Favilli. Tempi di recupero da valutare. Fuori anche Lazovic, positivo al Covid-19, mentre Benassi continuerà le terapie per la lesione muscolare al polpaccio.

