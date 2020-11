Ottava giornata di Serie A, terzo anticipo: la Juventus ospita il Cagliari. La cronaca in diretta del match dell’Allianz Stadium

Terzo anticipo dell’ottava giornata di Serie A: la Juventus ospita il Cagliari. i bianconeri devono riscattarsi dopo il pareggio beffa subito con la Lazio, mentre i sardi sono reduci da una vittoria in casa (2-0), contro la Sampdoria. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Juventus-Cagliari, formazioni ufficiali

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Danilo; Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo.

Cagliari (3-4-3): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan; Zappa, Marin, Rog, Tripaldelli; Ounas, Simeone, Joao Pedro. All.: Di Francesco.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!