Barcellona, è emergenza: Piqué salta la Juventus, dubbio Sergi Roberto

Il Barcellona è uscito malconcio dal match clou con l’Atletico: contro la Juventus non ci sarà Piqué, in dubbio pure la presenza di Sergi Roberto

L’infortunio di Piqué mette nei guai il Barcellona in vista del confronto con la Juventus del prossimo 8 dicembre. La partita con l’Atletico Madrid ha segnato i blaugrana nel corpo e nell’anima. La sconfitta del Wanda Metropolitano ha mandato Messi e compagni a distanza di 9 punti dalla vetta della classifica (potrebbero aumentare se questo pomeriggio la Real Sociedad dovesse battere il Cadige).

La gara contro la squadra di Simeone però ha condannato soprattutto la squadra di “Rambo” Koeman a perdere una pedina fondamentale. Nel corso del secondo tempo, infatti, Gerard Piqué è stato costretto a chiedere il campo dopo essere rimasto vittima di uno scontro con Angel Correa in cui ha avuto la peggio. La brutalità delle immagini hanno subito fatto temere al peggio.

Barcellona, Piqué out ma per la Juventus a rischio pure Sergi Roberto

Rispetto alle impressioni però il primo bollettino medico diramato dal Barcellona per aggiornare sulle condizioni di Piqué è meno grave, tuttavia non sufficiente al centrale spagnolo per arrivare in tempo per la partita del Camp Nou contro la Juventus. “Esguince en la rodilla derecha”, scrive il club catalano, vale a dire distorsione del ginocchio destro.

Un infortunio simile in genere costringere a saltare dalle 6 alle 8 settimane, pertanto Piqué, salvo prodigiosi recuperi, non ci sarà in Barcellona–Juventus. Le condizioni del calciatore saranno esaminate più approfonditamente nelle prossime ore.

Contro la Juventus però il Barcellona potrebbe dover fare a meno anche di Sergi Roberto, che si è fatto male negli ultimi minuti di gara in occasione di un tiro da fuori area con cui è andato vicino al pareggio. Il terzino di Koeman ha provato a restare in campo ma visibilmente sofferente. Anche lui si sottometterà a ulteriori accertamenti nelle prossime ore.

