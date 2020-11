DIRETTA Udinese-Genoa 0-0: segui la partita LIVE

Primo posticipo dell’ottava giornata di Serie A, per Udinese e Genoa l’unico obiettivo è la vittoria per uscire dalla crisi.

Udinese e Genoa condividono, senza dubbio, una situazione decisamente delicata. Entrambe stazionano a ridosso della zona rossa di classifica, e per entrambe la vittoria manca ormai da divere settimane. Uno scontro diretto per venire fuori da un momento difficile e provare a risalire la china fin da subito. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.