Juventus, tegola Demiral: infortunio per il difensore, i tempi di recupero

Demiral si ferma: infortunio per il difensore della Juventus che sarà costretto a saltare le prossime partite

Brutte notizie per la Juventus. Si è fermato Merih Demiral. Il centrale bianconero era stato tra i migliori contro il Cagliari, aveva fornito l’assist per la seconda rete di Ronaldo e con De Ligt aveva saputo gestire con ordine la difesa, ma ora sarà costretto a un nuovo stop che lo costringerà le prossime partite.

.@Merihdemiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J|Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni. pic.twitter.com/OutmON4su2 — JuventusFC (@juventusfc) November 23, 2020

La notizia ufficiale è stata diffusa dalla Juventus con un comunicato: “Demiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J|Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni“.

Demiral, dunque, sarà costretto a saltare sicuramente le due prossime due partite: quella di Champions contro il Ferencvaros e la prossima di campionato contro il Benevento. Una brutta notizia per Pirlo che in difesa deve già fare i conti con le assenze di Bonucci e Chiellini. Demiral si ferma dopo aver saltato diverse partite lo scorso anno, esattamente venti, per la rottura del legamento crociato. Quest’anno, con Pirlo, aveva ritrovato continuità, ma ora sarà costretto a fermarsi di nuovo.

