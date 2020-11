Roma, finalmente Dzeko: la notizia che tutti stavano aspettando

Edin Dzeko torna a disposizione di Fonseca dopo aver saltato le ultime due partite a causa della positività al Covid

La notizia che tutti i tifosi della Roma stavano aspettando. Edin Dzeko è risultato negativo al Covid-19. L’attaccante bosniaco torna così a disposizione del suo allenatore dopo aver saltato le sfide contro Genoa e Parma. L’annuncio social è arrivato dallo stesso attaccante che ha scritto: “Finalmente negativo! Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene!”.

Finalmente negativo! 🙏🏻💪🏻

Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma 💛❤️ pic.twitter.com/cgIRNgmSRY — Edin Džeko (@EdDzeko) November 23, 2020

Fonseca aveva perso il suo attaccante a inizio novembre dopo la notizia della positività al Covid dopo il tampone. Anche nei giorni successivi Dzeko, dopo i test, continuava a essere positivo. Così il centravanti bosniaco è stato costretto a saltare le ultime due di campionato, sostituito bene da Borja Mayoral che ieri, contro il Parma, ha trovato il suo primo gol con la maglia della Roma.

Dzeko, ora, è pronto a tornare. Ovviamente ci vorrà un po’ prima di ritrovare la migliore forma fisica, ma essere nuovamente disponibile per Fonseca è una gran bella notizia per l’allenatore giallorosso. Dzeko mette nel mirino il Napoli. L’attaccante bosniaco conta di tornare in campo domenica sera al San Paolo, dato che in Europa League col Cluj non sarà ancora al top della forma.

