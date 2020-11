Wanda Nara sportiva sui social, lo scatto che ha incantato i followers

Mentre Icardi lavora per tornare il prima possibile sul rettangolo di gioco, la bella Wanda Nara si concede con uno scatto dalle forme incontenibili.

Mauro Icardi non vive un momento particolarmente brillante in quel di Parigi. Nonostante la fiducia da parte del club che ha deciso di puntare ancora sull’ex attaccante dell’Inter, il ginocchio gli dà ancora problemi. L’attaccante argentino, infatti, non gioca dal 2 ottobre, e anche al ritorno dalla sosta per le nazionali il Psg lo tiene ai box. Con ogni probabilità salterà anche il match contro il Lipsia.

Costretto a restare in casa per parecchio tempo, dunque, per l’argentino la convivenza con la compagna Wanda Nara non sembra creare particolari problemi. Negli ultimi giorni ha ripreso il lavoro differenziato, ma il tempo da passare con la compagna non manca mai, come mostrano spesso le foto pubblicate su Instagram.

Wanda sportiva e incontenibile sui social

Per Wanda Nara mostrare la propria vita sui social è una questione di routine. La bella modella argentina non manca mai di regalare ai propri followers scatti anche molto provocanti e particolari, sempre intenta a stuzzicare i suoi milioni di seguaci su Instagram. In compagnia di Mauro ma anche e principalmente da sola, Wanda dedica tanto tempo a se stessa la cura del suo corpo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

E cosi su Instagram anche negli ultimi giorni Wanda Nara si è mostrato con scatti molto provocanti, dedicati a chi apprezza in maniera convinta le sue curve mozzafiato. Ed allora ecco uno scatto social, selfie in tenuta sportiva e forme nascose a fatica da un top griffato Nike. Capelli raccolti, sguardo pensieroso: “Voglio essere il mio miglior piano, ma a volte mi dimentico di me stesso”, la didascalia della foto di Wanda.

