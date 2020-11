DIRETTA Ferencvárosi-Juventus 0-0: segui la partita LIVE

La Juventus chiamata a consolidarsi in Champions League, la vittoria può regalarle il primo traguardo importante della stagione.

Juventus chiamata alla prova di forza in Champions League. Per i ragazzo di Andrea Pirlo l’impegno contro il Ferencvárosi sembra più che mai abbordabile, ma serve tenere alta la concentrazione per consolidare in maniera definitiva almeno il secondo posto nel girone G, mentre il Barcellona sarà impegnato a Kiev contro la Dinamo. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

