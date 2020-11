Paulo Dybala dovrebbe partire titolare in Juventus-Ferencvaros: una serata in cui la Joya si gioca presente e futuro

Dybala titolare in Juventus-Ferencvaros. Andrea Pirlo non lo ha detto, ma questa sera in Champions League il numero 10 dovrebbe essere inserito nell’undici di partenza dei bianconeri. Sarebbe la quarta volta in stagione, in un inizio anno che ha visto la Joya in grande difficoltà. Già all’andata il tecnico gli aveva dato fiducia e lui aveva risposto con un gol e un’autorete provocata. Ora Pirlo spera nel bis anche perché servono segnali importanti da parte dell’argentino in campo o fuori. Quella con gli ungheresi per Dybala può essere considerata una sorta di finale personale: perderla significherebbe fare un altro passo verso l’addio. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Dybala al bivio: rinnovo o addio

Una gara rivelatrice Juventus-Ferencvaros per Paulo Dybala che dovrà dimostrare la fiducia che Pirlo gli vuole dare. L’allenatore non ha nascosto l’idea di puntare anche sul tridente in futuro, ma per poterlo fare serve che la Joya torni ad alti livelli. Un esame Champions per l’argentino che, dopo aver patito anche diversi problemi fisici, deve riprendersi la Juventus. Per il presente, ma anche per il futuro: il rinnovo continua a latitare e per meritare la cifra richiesta servono prestazioni all’altezza. Per rimettersi al centro del progetto, per riscrivere il suo futuro.

