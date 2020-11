Addio Maradona, le reazioni al lutto che ha sconvolto il calcio

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo del calcio, centinaia di messaggi sui social dai protagonisti del calcio e non solo.

Il mondo del calcio è sconvolto della scomparsa di Diego Armando Maradona. Il ricordo di quello che rappresenta probabilmente il giocatore più forte della storia sta animando in maniera esponenziale i social network, che sono invasi da messaggi di ricordo e cordoglio per il Pibe de Oro. Su Twitter non si contano i tweet che stanno arrivando da tutto il mondo dello Sport.

Dalla Ssc Napoli che ricorda il giocatore che ha cambiato la storia del club alla Juventus, passando per Cristiano Ronaldo, Francesco Totti sono tantissimi i messaggi che si stanno inseguendo sul web. Anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha ricordato Maradona lanciando anche l’idea di dedicare lo stadio San Paolo al campione argentino.

Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! — Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego 💙 pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Hai scritto la storia del calcio… Ciao Diego❤️#DiegoArmandoMaradona pic.twitter.com/7a2f2nGWIG — Francesco Totti (@Totti) November 25, 2020

⚽ Two years of magic at the Camp Nou ✨ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

