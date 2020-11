DIRETTA Inter-Real Madrid: segui la partita LIVE

L’Inter si gioca una fetta importante del suo percorso in Champions League stasera contro il Real Madrid, sfida dall’importanza cruciale.

Per l’Inter potrebbe essere davvero l’ultima chiamata. Quella contro il Real Madrid è una sfida cruciale per il prosieguo della stagione nerazzurra in Champions League. Lo stesso Antonio Conte ritiene la sfida contro i blancos cruciale per i suoi, pronti a giocarsi il tutto per tutto per non abbandonare le speranze di qualificazione. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.