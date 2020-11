Inter, per Maicon ritorno in Italia: ecco dove giocherà

Il terzino brasiliano ex Inter sta pensando a un ritorno in Italia: ad accogliere Maicon sarebbe il Sona, un club verone di serie D

In principio fu l’Inter, ora Maicon sogna il ritorno in Italia. il Sona ci spera. Il trentanovenne terzino ex anche della Roma vorrebbe tornare, dopo aver lasciato il paese nel 2016 al termine della sua avventura romana.

Il terzino al momento gioca nel Villa Nova, con cui ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Il suo desiderio però potrebbe presto portarlo lontano dalla formazione per cui ha firmato soltanto due mesi fa quando il calciatore si è rimesso in discussione.

Da qui l’idea del Sona, squadra che milita nel girone B del campionato di serie D. I veronesi sognano il grande colpo. L’ingaggio di Maicon, infatti, consentirebbe un enorme ritorno d’immagine alla compagine scaligera.

Il calciomercato di serie D riapre a dicembre, quando è prevista la finestra invernale, pertanto il ritorno di Maicon in Italia potrebbe essere imminente. In un intervista concessa a Padovasport.tv, il diesse del Sona Claudio Ferrarelli ha lasciato intendere che l’accordo tra le parti sia molto vicino.

Maicon, ritorno in Italia? Quanti successi con l’Inter…

Maicon quindi tornerebbe a distanza di quattro anni da quando ha lasciato la Roma a causa della scadenza del suo contratto. Il calciatore brasiliano, per anni valore aggiunto della nazionale verdeoro con cui ha collezionato 76 presenze in carriera, darebbe un appeal decisamente diverso pure al massimo campionato della Lnd, attualmente fermo per via della morsa del Covid (è stato disposto soltanto il recupero delle partite rinviate).

Nel corso della sua carriera, Maicon ha vestito le maglie di Cruzeiro, Monaco, Inter, Manchester City, Roma, Avai, Criciuma e adesso Villa Nova. È ricordato però principalmente in nerazzurro. Con l’Inter nel 2010 ha vinto la Champions League.

Diversi i titoli accumulati nel suo palmares. Oltre a un campionato e una coppa brasiliani, Maicon ha conquistato 4 scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane e 1 Mondiale per club. Con il Brasile, inoltre, ha vinto due volte la Coppa America e per altre due si è aggiudicato la Confederations Cup.

