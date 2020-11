Anna Falchi, scatto bollente per la vittoria della Lazio

Anna Falchi, galvanizzata dalla vittoria della “sua” Lazio, ha postato su Instagram una foto hot che ha mandato in visibilio i suoi fan

La vittoria della Lazio ha suscitato la felicità dei tifosi e quella di Anna Falchi. La soubrette non ha mai fatto mistero della sue fede biancoceleste, anzi ormai da anni è la madrina di diverse iniziative della compagine capitolina.

L’attrice dopo la vittoria della sua squadra del cuore contro lo Zenit ha postato su Instagram una sua foto con la maglietta di Immobile. Soltanto con la maglietta di Immobile. Chiaramente accendendo i tifosi della Lazio ma risvegliando anche i desideri più pruriginosi dei tifosi delle altre squadre che la seguono per la sua straordinaria bellezza.

“Un applauso alla mia squadra del cuore bianco celeste e un plauso a @ciroimmobile17. Dopo 3 minuti, 25 passaggi senza perdere palla, grande gol!!!! La partita ai suoi piedi!!!”, ha scritto Anna Falchi nel suo post, corredato poi da diversi hashtag.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

LEGGI ANCHE >>> Melissa Satta incontenibile, il cambio di look è sconvolgente

La sciarpa e altri gadget della Lazio ad esaltare le forme di Anna Falchi

La 48enne di origini finlandesi, in passato legata sentimentalmente a Fiorello e a Max Biaggi, conserva ancora il suo fascino irresistibile e lo dimostra in tutte le foto che compaiono sul suo profilo social. In esse, Anna Falchi è spesso “vestita” soltanto da una sciarpa della Lazio, che tuttavia non è sufficiente a nascondere le sue forme generose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Nel 2000 è ancora negli occhi di tutti i suoi fan e i tifosi della Lazio lo spogliarello che inscenò in occasione dell’ultimo scudetto biancoceleste. In quella circostanza levò la camicetta scatenando il boato di chi era presente all’Olimpico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Wanda Nara sportiva sui social, lo scatto che ha incantato i followers

Diletta Leotta fa girare la testa a tutti vestendosi da uomo