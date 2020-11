DIRETTA Lille-Milan: segui la partita LIVE

Il Milan stasera torna in campo per l’Europa League, match chiave per i rossoneri di Stefano Pioli contro i francesi del Lille.

Arriva ad un bivio decisivo l’avventura europea del Milan. Stasera sfida chiave contro il Lille, capolista del girone, per uno scontro diretto che potrebbe lanciare i rossoneri verso la qualificazione oppure complicare drasticamente il percorso della squadra di Pioli. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.