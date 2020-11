Avvocato Maradona, il comunicato: “Commessa un’idiozia criminale”

L’avvocato e amico di Maradona Matias Morla ha diffuso un comunicato. In esso si scaglia contro i ritardi dell’ambulanza nei soccorsi

Un comunicato polemico quello dell’avvocato di Maradona, Matias Morla, che promette di indagare fino in fondo sulle circostanze che non hanno permesso al “Pibe de Oro” di continuare a vivere in seguito ai problemi di salute accusati nelle ultime settimane.

In particolare, l’avvocato ritiene ingiustificato il ritardo con cui sono arrivati i soccorsi nella casa di Villanueva a Tigre in cui soggiornava da giorni. Per fornire le cure all’idolo del popolo sono arrivate nove ambulanze ma tutte sarebbero arrivate dopo lunghi minuti.

Il comunicato dell’avvocato di Maradona: “Il migliore giocatore di calcio, un uomo onesto”

Proseguono copiose le dichiarazioni a proposito della scomparsa di Diego Armando Maradona, che nella giornata di ieri ha lasciato attonita la Terra. Mentre in Argentina e nel resto del mondo e non solo si vive il dolore rappresentato dalla separazione da uno dei propri miti, le circostanze che hanno portato alla morte del Diez accendono polemiche e forti discussioni.

Il comunicato di Matias Morla, avvocato di Maradona, è molto duro e parla di criminale idiozia: “Oggi è un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione. Avverto nel cuore la scomparsa di un amico che ho onorato con la mia lealtà e il mio sostegno fino all’ultimo dei suoi giorni. Il mio addio l’ho dato a lui in persona e la veglia deve essere un momento intimo e familiare”.

Poi viene al punto: “In quanto al verbale della Procura di San Isidro, è inspiegabile che in 12 ore il mio amico non abbia avuto le attenzioni e il controllo da parte del personale sanitario incaricato a questi fini. L’ambulanza ha tardato più di mezz’ora per arrivare. E’ stata una criminale idiozia. Questo fatto non deve essere trascurato, investigherò fino alla fine sulle conseguenze alle quali ha portato. Come mi diceva Diego: ‘Tu sei il mio soldato, agisci senza pietà’.

Per definire Diego in questo momento di profondo sconforto e dolore posso dire che è stato una grande persona, il migliore giocatore della storia del calcio e un uomo onesto.

Riposa in pace, fratello”.

