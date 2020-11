Massimiliano Allegri vorrebbe ritornare ad allenare a Milano. L’Inter rappresenterebbe la sua prima scelta, fiducia a tempo per Antonio Conte.

L’Inter si prepara alla sfida di campionato contro il Sassuolo. Un match delicatissimo sotto tutti i punti di vista, soprattutto dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. Conte, nell’ultimo allenamento, avrebbe provato anche la difesa a quattro.

Un cambiamento tattico che potrebbe essere proposto sia contro il Sassuolo, sia nella prossima sfida di Champions League contro il Borussia, match decisivo per le sorti europee dei nerazzurri. Ultima chiamata per Conte, con l’ombra di Allegri che continua ad avanzare dietro l’angolo. Questo ciò che riporta l’odierna edizione di Tuttosport.

Allegri all’Inter, Conte si gioca la conferma in una settimana?

Come accennato, Allegri vorrebbe far ritorno in panchina e la piazza nerazzurra starebbe intrigando in maniera totale l’ex allenatore di Juventus e Milan. L’Inter, tuttavia, come già confermato, darà massima fiducia ad Antonio Conte.

Una fiducia a tempo, perchè in caso di passo falso contro il Sassuolo, ed eliminazione matematica dai prossimi ottavi di finale di Champions League nella sfida contro il Borussia, non è escluso che la società nerazzurra decida di dire addio al suo attuale tecnico.

