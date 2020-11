Calciomercato, sprint Juventus e Inter ko: per Isco c’è da ‘scommetterci’

Isco sempre meno utilizzato al Real Madrid: partenza a gennaio possibile e la Juventus non si lascia sfuggire l’occasione

I numeri dicono tutto (o quasi) anche nel mondo del calcio. Quelli di Isco in questa stagione raccontano di una assenze di centralità nel progetto di Zinedine Zidane. Sette le apparizioni in campionato per appena 285 minuti giocati: pochi, troppo pochi, per sperare di poter diventare ancora un perno del Real Madrid.

A 27 anni l’ex Malaga è ormai da qualche stagione tra ‘coloro che son sospesi’: il suo talento al ‘Bernabeu’ si è visto soltanto a sprazzi e forse gennaio sarà il momento di fare le valigie e provare a tirarsi a lucido in un’altra piazza. Le pretendenti non mancano: in Premier League c’è la fila per lui a partire dall’Everton di Carlo Ancelotti, ma anche l’Arsenal e il Manchester City sono sulle sue tracce. Ma è l’Italia e la Serie A la destinazione più probabile. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Kulusevski-Chiesa: un rischioso ballottaggio da 100 milioni

Calciomercato Juventus, bianconeri favoriti per Isco ma occhio all’Inter

In Inghilterra, infatti, sono certi che la squadra favorita per l’acquisto di Isco già a gennaio sia la Juventus. Sono dei bianconeri le quote più basse dei bookmakers britannici con Paratici che potrebbe regalare a Pirlo il centrocampista. La sfida è tutta italiana: alle spalle della Juventus c’è, infatti, l’Inter di Antonio Conte alla ricerca di qualità per la sua squadra. Quella che Isco potrebbe garantire. Nei giorni scorsi era arrivata l’apertura del papà ad un trasferimento all’estero. L’Italia potrebbe essere nel suo destino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, nuovo nome per la difesa: le ultime

Inter, retroscena Vidal: la frase che lo ha fatto espellere