Il Lione sospende Aouar, ora la Juventus ci crede davvero

Il club francese avrebbe sospeso Aouar per una partita dopo che il centrocampista si sarebbe rifiutato di partecipare all’ultima parte di allenamento. Juventus alla finestra

La Juventus fiuta l’affare e si prepara a sondare con forte decisione la pista che porterebbe a Aouar, centrocampista classe 1998, attualmente in forza al Lione. Come evidenziato dai colleghi francesi de L’Equipe, il giocatore si sarebbe rifiutato di svolgere l’ultima parte fisica dell’ultimo allenamento.

Un atteggiamento che, stando a quello che si legge sul quotidiano francese, sarebbe costata la sospensione per una gara al giovane transalpino. La Juventus osserva interessata, Paratici potrebbe valutare un affondo imminente per poi perfezionare l’affare in vista della prossima estate.

Aouar alla Juventus, il piano di Paratici e la rivoluzione a centrocampo

Come riportato nei mesi scorsi, la Juventus avrebbe già tentato l’affondo reale e concreto sul talento francese. Uno sprint totale, poi stoppato per le eccessive richieste del Lione. Gli ultimi malumori tra Aouar e il club francese potrebbe spingere Paratici a riprovarci. Un nuovo affondo immediato per imbastire una trattativa in vista della prossima estate.

Aouar rappresenterebbe l’identikit ideale del centrocampo del futuro di Andrea Pirlo: qualità, dinamicità e temperamento. 70 milioni la sua valutazione, ma sul centrocampista francese resta da battere la forte concorrenza europea. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane. La Juventus osserva, la sensazione è che i bianconeri ci proveranno ancora una volta.

