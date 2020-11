Italia: testa di serie alle qualificazioni Mondiali, quante insidie per Mancini

L’Italia sarà testa di serie alle qualificazioni Mondiali 2022. La squadra di Mancini è salita al decimo posto nel ranking Fifa

L’Italia di Roberto Mancini, il prossimo 7 dicembre, quando si sorteggeranno i gironi di qualificazione ai Mondiali in Qatar per le 45 nazioni europee, sarà testa di serie. Gli Azzurri figurano infatti tra le migliori nazionali europee per coefficiente Fifa.

Nell’ultima classifica stilata oggi, l’Italia è salita di due posizioni, occupando adesso il 10imo posto. Un mese fa era in 12esima posizioni. Ai fine della scalata sono state determinanti le tre vittorie ottenute a novembre contro Estonia, in amichevole, Polonia e Bosnia-Erzegovina.

Nel ranking generale, nella Top 10, davanti all’Italia rimangono Belgio, Francia, Brasile, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Argentina, Uruguay e Messico.

LEGGI ANCHE >>> Mancini, la tua Italia prende forma: da 50 a 23, ecco la lista per gli Europei – ANews

Italia di Mancini testa di serie alle qualificazioni Mondiale, ecco le insidie

Tenendo in considerazione soltanto le nazionali europee, dunque, gli Azzurri occupano la sesta posizione. Alla luce di ciò farà parte delle dieci formazioni in prima fascia. Teste di serie dei sorteggi di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, oltre all’Italia di Mancini, saranno pure Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania e Olanda. Nonostante ciò non mancano le insidie nelle altre fasce. Gli Azzurri sono chiamati al riscatto dopo la mancata qualificazione a Russia 2018.

Questo è il quadro completo:

Fascia 1: Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Danimarca, Germania e Olanda

Fascia 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia e Romania.

Fascia 3: Russia, Ungheria, Repubblica d’Irlanda, Repubblica Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia e Finlandia.

Fascia 4: Bosnia e Erzegovina, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo.

Fascia 5: Armenia, Cipro, Isole Far Oer, Azerbaijan, Estonia, Kosovo, Kazakistan, Lituania, Lettonia e Andorra.

Fascia 6: Malta, Moldavia, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Balotelli protetto di Mancini, i retroscena di Richards su SuperMario

L’Italia ha scoperto Insigne: le chiavi della ‘cura Mancini’