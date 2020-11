Altro che sorpresa, questa Roma può vincere lo Scudetto

La Roma continua a vincere in campionato ed Europa League: terza forza della Serie A, la squadra di Fonseca può ambire allo Scudetto

E’ una Roma inarrestabile: la squadra di Paulo Fonseca continua a vincere anche in Europa e si candida ad un ruolo da protagonista in stagione. Cinque vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League, una sola sconfitta, per di più a tavolino, alla prima giornata, terzo posto in campionato e qualificazione ai sedicesimi già ottenuta matematicamente.

I giallorossi vivono un momento d’oro e hanno dimostrato di riuscire a vincere anche senza Dzeko, il leader in discusso della squadra. Fermato dal Covid per un paio di settimane, il bosniaco è rientrato ieri in Europa League ed ora è chiamato a mettere la sua firma sullo splendido stato di forma della squadra. Una formazione che può ambire a vincere lo scudetto vista la continuità dimostrata e la possibilità di intervenire a gennaio per puntellare la rosa. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma sogno Scudetto: e se Friedkin fa un regalo a gennaio…

Sognare per la Roma è possibile perché i numeri difficilmente sbagliano. Diciassette punti conquistati (18 se non fosse stato dato lo 0-3 a tavolino contro il Verona per il caso Diawara), secondo miglior attacco del torneo dietro il Sassuolo, sesta miglior difesa e la sensazione che la squadra possa ancora migliorare. Lo potrà fare se Dzeko tornerà a fare gol con continuità (tre finora in stagione), se Mkhitaryan continuerà a farne, fornendo anche assist, se Pedro continuerà a dimostrare di avere ancora le qualità per fare la differenza, se Smalling metterà da parte gli infortuni e confermerà quanto di buono ha fatto la passata stagione.

Ma la Roma potrà davvero ambire allo Scudetto se nel mercato di gennaio, con il nuovo corso Friedkin pienamente operativo, arriverà qualche tassello per rendere ancora più competitiva la rosa.

