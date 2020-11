Calciomercato Roma, per il ruolo di terzino si mira al francese Soppy

La Roma, che in estate, ha mandato in Francia Florenzi ora potrebbe sostituirlo sul calciomercato con Soppy, giovane terzino del Rennes

Tempo di calciomercato per la Roma che ha posto nel suo mirino Brandon Soppy. I giallorossi puntano il naso verso la Francia per trovare il nuovo terzino destro. Il difensore del Rennes ha suscitato l’interesse della squadra capitolina che in estate ha mandato oltralpe Alessandro Florenzi.

Fonseca sulla fascia destra sta alternando Rick Karsdorp e Bruno Peres. Il primo però quest’estate è stato vicinissimo al passaggio al Genoa mentre il secondo è rientrato un anno fa dal prestito in Brasile. Al momento il futuro sotto il Cupolone non è garantito per nessuno dei due. Per questa ragione la Roma, che considera perso Florenzi (il Psg ha un’opzione di riscatto di 9 milioni di euro per il terzino della nazionale), si guarda intorno.

Il profilo di Soppy, terzino destro con un’ottima struttura muscolare, fa gola alla compagine giallorossa. Il calciatore del Rennes ha compiuto 18 anni lo scorso 21 febbraio ed è uno dei giovani emergenti del calcio europeo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ecco perché De Paul è pronto per Juventus, Milan e Inter

Brandon Soppy, terzino 2002 del Rennes (Getty Images)

C’è già la fila per Soppy: la Roma non è l’unica sulle sue tracce

Il suo nome è balzato sui taccuini di diversi ds, complice la passata edizione di Youth League durante la quale l’esterno difensivo si è fatto conoscere. In questo corso, Soppy è avviato alla definitiva esplosione a certi livelli. Ha debuttato, infatti, all’esordio della Ligue 1 contro il Lille, subentrando a gara in corso. Da quel momento è sceso in campo 5 volte in campionato, giocando 3 gare da titolare e ha debuttato dal primo minuto pure in Champions in occasione del confronto con il Siviglia di un mese fa.

Alle già di per sé qualità interessanti, Soppy aggiunge un aspetto assolutamente non trascurabile: è in scadenza di contratto. Il Rennes, che negli ultimi anni ha sfornato diversi talenti, ha intenzione di rinnovarlo. I rossoneri non sono disposti a interrompere le trattative con il ragazzo malgrado sul terzino classe 2002 si siano accesi i riflettori del calciomercato con Roma, Lione, Siviglia, Valencia e un altro paio di squadre della Bundesliga in fila per portarlo via dalla Francia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

UFFICIALE – Roma, finalmente Dzeko: la notizia che tutti stavano aspettando

Roma-Parma, gli annunci di Fonseca: svelati ballottaggio ed esclusione