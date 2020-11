Roma, festa contro il Cluj: qualificazione fondamentale… per il campionato

Altro successo della Roma che brinda alla qualificazione matematica vincendo contro il Cluj: vittoria importante per il campionato

Vince e strappa la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League la Roma. Sul campo del Cluj continua il momento magico della squadra di Fonseca: 2-0 il risultato finale con l’autorete di Debeljuh in avvio di secondo tempo e il raddoppio firmato da Veretout su calcio di rigore. Un successo senza faticare che vale anche la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League con due giornate di anticipo. Un traguardo importante per i giallorossi anche in ottica campionato dove la Roma è al secondo posto in classifica con una sola sconfitta (a tavolino) contro il Verona. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma ai sedicesimi: Fonseca recupera Dzeko e pensa al campionato

L’aver centrato l’obiettivo qualificazione prima del tempo è un aspetto molto importante per la Roma. Fonseca ora potrà attuare un turnover ampio, dando più spazio a chi finora non ne ha trovato, limitando gli sforzi dei perni fondamentali della sua squadra e preservandoli per il campionato. Un aspetto fondamentale, anche se il tecnico portoghese comunque ha attuato molto turnover in queste quattro partite, per consentire alla Roma di arrivare meno stanca possibile alla fase cruciale della stagione.

Se l’Europa League è giudicata da tutti difficile per lo sforzo psico-fisico che richiede, aver blindato la qualificazione significa poter concentrarsi sul campionato almeno fino a febbraio, quando poi inizierà un altro capitolo. E la Roma vuole esserne protagonista.

