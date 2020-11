DIRETTA Benevento-Juve: segui la partita LIVE

Alle 18 in programma il secondo anticipo di giornata, con la Juve che fa visita al Benevento alla ricerca di punti importanti per la vetta.

La Juventus è alla ricerca di certezze, e contro il Benevento i tre punti assumono un’importanza ancora più rilevante. Nonostante l’impegno sia particolarmente abbordabile, la situazione delicata potrebbe portare i sanniti ad una prestazione oltre i propri limiti. Sfida, dunque, ricca di rischi per i ragazzi di Andrea Pirlo. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.