UFFICIALE – Clamoroso Inter: Brozovic è di nuovo positivo al Covid

Marcelo Brozovic era appena rientrato dopo la positività al Covid ma, a sorpresa, è risultato di nuovo positivo e salterà il Sassuolo

Ha del clamoroso l’ultima notizia ufficiale comunicata dall’Inter: Marcelo Brozovic è di nuovo positivo al Covid-19. Il centrocampista croato era risultato negativo in settimana, dopo aver saltato le ultime partite a causa del virus, ed ora, a sorpresa, è di nuovo positivo, così sarà costretto a rinunciare alla partita di questo pomeriggio alle 15 contro il Sassuolo. Al suo posto, dunque, giocherà Gagliardini.

Brozovic positivo: il comunicato dell’Inter

L’annuncio è stato dato dall’Inter pochi minuti fa attraverso il proprio sito ufficiale: “Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone ieri e non sarà a disposizione per Sassuolo-Inter”. Una brutta notizia per Conte che aveva appena ritrovato il suo regista. Contro il Sassuolo, dunque, Brozovic sarà assente. Al suo posto, a centrocampo, dovrebbe essere impiegato Gagliardini.

Il croato era risultato positivo al rientro dalla sua Nazionale e aveva così saltato l’ultima partita di campionato che l’Inter ha disputato domenica contro il Torino. In settimana il tampone aveva dato esito negativo, Brozovic era tornato ad allenarsi coi compagni, era pronto a scendere in campo questo pomeriggio contro il Sassuolo. Poi il nuovo colpo di scena: positivo, di nuovo, e oggi non ci sarà.