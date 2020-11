Maradona, spunta la foto omaggio di Pelé. Ma qualcosa non torna…

Sta facendo molto parlare l’omaggio di Pelè a Maradona, in realtà non è come sembra dalla foto che sta facendo il giro del mondo

Non sono trascorse molte ore dalla morte di Diego Armando Maradona ma si accavallano già le fake news, una di queste consiste in una foto di Pelè che prega davanti alla sua lapide. Niente di più falso, chiaramente, come svelato da congocheck.net.

Il portale in pochi passaggi ha svelato e mostrato il trucco che si nasconde dietro alla foto che sta facendo da alcune ore il giro dei social network. I due, grandi rivali, si sono più volte espressi la propria stima reciproca dopo qualche incomprensione e malumore.

Nel 2005 si consumò l’episodio che sigillò la pace, con i due grandi campioni – considerati i due calciatori più forti della storia del calcio – che palleggiarono insieme negli studi televisivi in cui si girava “La noche del 10”, condotto da Diego Armando Maradona.

Pele prega ai piedi di Maradona ma è solo un fake

La fotografia ritrae il campione brasiliano affranto e inginocchiato davanti alla lapide di marmo di Diego Armando Maradona. La fotografia però è stata modificata attraverso un programma di editing. Non si tratta infatti di uno scatto reale bensì è la riproposizione di una vecchia foto che circola su Google alla quale sono stati aggiunti degli espedienti per trasformarla in una dall’alto valore iconico.

All’originale è stata aggiunto un nome, quello di Maradona (trascura però Armando, il secondo nome del campione di Villa Fiorito), e il volto di Pelè, aggiunto attraverso le modalità di fotoritocco.

